«Così Murano rischia la fine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VETRO E AFFARIVENEZIA «Se chiudono le sale a Murano chiudono tutti». Parola di Giancarlo Signoretto, fratello più giovane di Pino, figura storica dell'arte vetraria di Murano, che lavora in una sala di vendita, la Bs glass. «Sono stato allievo di Pino, mio fratello diceva sempre che io ero il suo erede - commenta Giancarlo, classe 1962, che ha iniziato a lavorare in vetreria a 14 anni - e non mi vergogno di lavorare per una sala, anzi ringrazio i miei titolari che danno da vivere a tante famiglie».IL TESTIMONIALMaestro per quattro anni...