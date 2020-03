ALIMENTAZIONE

Sì, certo, durante «l'an de la fam», il 1918, nel Veneto e nel Friuli occupati dagli austroungarici si mangiavano topi. E chissà cos'altro. In questi giorni ha impazzato su internet una foto di pantegane messe a essiccare a Belluno, in quei tristi giorni. Ce n'è pure un'altra, sempre del 1918, nella quale si vedono topi messi in vendita sui banchi del mercato di Udine. Nel libro di Andrea Molesini, Non tutti i bastardi sono di Vienna, ambientato a Refrontolo nel 1918, durante l'occupazione del trevigiano, si descrive un prete che ammazza un ratto per mangiarselo. È un romanzo (premio Campiello 2011), ma gli episodi riferiti sono reali.

MORTI PER FAME

Non c'era altro, l'alternativa era morire di fame. Il blocco attuato dall'Intesa per sconfiggere Germania e Austria-Ungheria aveva fermato tutti i rifornimenti: negli imperi centrali (dato poco conosciuto) sono morti più civili di fame durante la Prima guerra mondiale (6-700 mila), che sotto i bombardamenti nella Seconda (5-600 mila). Poiché Veneto orientale e Friuli erano occupati, anche in quelle zone si soffriva la medesima fame. Niente di strano che mangiassero qualsiasi cosa ci fosse a disposizione. D'altra parte i racconti dei vecchi vogliono che a Venezia, dopo Caporetto, si fossero diradati i colombi (mica sono diversi da quelli di Breganze, considerati una prelibatezza) e si racconta che un tempo si mangiassero pure i gabbiani, ma pare non fossero granché: carne cattiva, dura, bisognava farla frollare a lungo per renderla mangiabile. Nelle campagne si ingurgitava un po' di tutto: volpi, scoiattoli, ghiri, istrici. Le trattorie Al porcospino che ci sono, o c'erano, anche nel Veneto sono un ricordo di quei tempi.

CARNE DI CAVALLO

In Cina si mangiano cose che noi non oseremo mai: serpenti, pipistrelli, pangolini, oloturie. Noi mangiamo cavallo, e i cinesi ci guardano come noi consideriamo loro quando ci dicono che stanno cucinando uno stufato di cane (peraltro non in tutta la Cina si mangia tutto: a Pechino non mangiano né serpenti né cani). I cinesi, riguardo al cavallo, sono come gli antichi romani: per sottolineare quanto i Burgundi fossero barbari, i romani dicevano che si cibavano di pidocchi e carne di cavallo. Pure un inglese non mangerebbe mai cavallo, ma neanche coniglio, e fino a poco tempo fa neppure funghi: erano legati allo sciamanesimo druidico. Gli antichi sacerdoti celti usavano funghi allucinogeni per andare in trance e quindi la gente comune si guardava bene dal nutrirsene.

IL SACRO

D'altra parte il frutto sacro dei celti era la mela (aval, da cui avalon, il paradiso celtico) e, una volta cristianizzati, dicevano messa col sidro. Quando i cristiani mediorientali hanno prevalso su quelli dell'Europa settentrionale, hanno imposto il vino e l'uva, proibendo il sidro per la messa e relegando la mela a frutto proibito (nella Bibbia non c'è scritto quale frutto Eva offra ad Adamo). Le cambiano pure il nome, diventa pomo, dalla dea Pomona, perché sia chiaro che si tratta di una robaccia pagana, niente a che fare con la purezza del cristianesimo e dell'uva. Il domenicano san Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, nel XIII secolo, stabilisce: «Il sacramento dell'eucaristia può essere celebrato soltanto con il vino della vite». Tornando ai funghi, neanche nello Zimbabwe si consumavano: nelle foreste di quel paese africano crescono porcini enormi e saporiti che nessuno neanche toccava finché alcuni italiani sono andati là a mostrare alla popolazione come nutrirsene. Noi invece mangiamo bovoleti, lumache e rane: chissà in quanti ci guarderebbero di traverso.

L'ANTENATO DEL SAOR

Anche la storia, e non solo la geografia, ha cambiato il modo di nutrirsi: nel Libro per cuoco, il manoscritto veneziano redatto tra fine Trecento e inizio Quattrocento e conservato nella biblioteca Casanatense di Roma, su 134 ricette ce ne sono soltanto due di pesce (una, il cisame de pesse quale tu voy è l'antenato del saor). Nel primo ricettario veneziano mai stampato (100 ricette di cucina veneziana, Sonzogno, Milano 1908) le ricette di pesce sono meno di quelle di carne: 26 contro 36. Questo perché, anche nelle città di mare, il pesce non era molto apprezzato: cibo dei giorni di magro, riservato ai poveracci. Nelle feste si divorava carne e se proprio pesce doveva essere, che fosse di acqua dolce o con la carne bianchissima. Sappiamo che nel secolo XI un gruppo di pescatori chioggiotti si trasferisce a Ospitale del Cadore, attirato dalla pescosità delle acque; è evidente che se le trote non fossero state più preziose dei branzini, non ci sarebbero proprio andati.

CARNI NOBILI

Il documento settecentesco della Razon Vecchia, conservato all'Archivio di stato dei Frari, ci racconta che sul tavolo del doge, in giorno di San Marco comparivano «13 terrine di risi e 13 di bisi con persutto» (separati, sia ben chiaro, non sotto forma di risotto), nonché storione, branzini e orate. Carni bianche, bianchissime, perché solo quelle erano adeguate ai palati patrizi. Niente di nuovo: verso la fine del medioevo chi stava in alto nella scala sociale i nobili poteva mangiare il cibo che a sua volta stava in alto, i volatili. I contadini e chi stava in basso nella società doveva invece accontentarsi di cose che nascevano sotto terra, tipo le rape. Il nome melanzana viene da mela insana, ovvero un cibo di tale scarsa qualità che poteva essere ingurgitato, nel medioevo, soltanto da chi stava ai margini della società: poveri ed ebrei, ci vorranno secoli perché le melanzane risalgano la scala sociale.

IL TABÙ

Quel che però resta davvero tabù per gli europei sono gli insetti. Pensiamoci bene, nella maggior parte del mondo si mangiano: Asia, Oceania, America del Sud. Noi pappiamo allegramente la loro versione acquatica: le aragoste e gli astici sono degli scorpioni di mare, le granseole e le moleche dei ragni. Ma se nuotano vanno bene, se camminano niente. Nelle cronache medievali delle carestie si leggono cose atroci: atti di cannibalismo e di autofagia (ci si tagliava un braccio e lo si mangiava per cercare di sopravvivere, naturalmente non serviva), ma non si legge quasi mai (il quasi è prudenziale) di qualcuno che per non morire mangiava insetti. Si arrivava a inghiottire la terra d'altra parte oggi non si mangia argilla per ragioni di bellezza? ma non una cavalletta o una larva. Ci sono stati esploratori europei del XIX secolo che hanno preferito morire di fame anziché nutrirsi di insetti. Noi siamo quel che mangiamo. Più che mai.

Alessandro Marzo Magno

