Così lontana e così vicina, così virtuale e così reale, Cortina 2021 catapulta il Veneto e l'Italia al centro dello sport mondiale per due settimane. Saranno emozioni vere anche senza pubblico. La scommessa degli organizzatori è chiudere i conti in pareggio e lasciare in eredità piste e strutture capaci di durare negli anni e sicuramente fino alle Olimpiadi del 2026. La scommessa degli atleti è esaltarsi fino all'ultimo centimetro dell'Olimpia e della Vertigine. La scommessa degli azzurri è vincere almeno 4 medaglie. Il trionfo di Paris a Garmisch aiuta a superare lo choc dell'infortunio di Sofia Goggia. Bassino vuole la consacrazione, Brignone dimostrerà che avere vinto la Coppa del Mondo non le può bastare. Ma ciò che noi chiediamo a Cortina 2021 è di portarci un po' fuori dai problemi quotidiani, dalla difficile convivenza con la pandemia. È solo sport? Forse no, perché in pista come davanti a due pali e una traversa, sulla neve come sotto canestro, i limiti, come le nostre paure, sono spesso soltanto illusioni. Lo diceva Michael Jordan, ma queste parole ispirano campioni di ogni disciplina. Di limiti, paure e illusioni si nutrono gli sportivi e in questi mesi, tutti noi. Poi ci sono i sogni e un luogo, le Dolomiti, dove realizzarli.

Maurizio Ferin

