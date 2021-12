IL PROGETTO

VENEZIA Il progetto per una nuova illuminazione della Basilica di San Marco, più moderna e al passo con i tempi, in linea con quanto già sta avvenendo in altri edifici sacri e musei, è partito. Ci si trova in una fase sperimentale, che per il momento - lunedì scorso, in occasione del concerto di Natale, la prima prova - ha coinvolto esclusivamente la navata sud della chiesa. «Primo passo verso un cammino di riqualificazione e di rinnovamento della Basilica - sottolinea il progettista, l'architetto Alberto Pasetti Bombardella, dello studio Pasetti lighting, ricordando il partner tecnologico Erco Italia, azienda leader nel mondo per l'illuminazione dei musei - orientato ad un risorgimento percettivo del suo patrimonio architettonico, artistico, decorativo tra significato religioso e culturale». «Siamo ad un livello di studio - chiarisce il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin - nella fase iniziale di un progetto che sarà valutato in tutti i suoi aspetti, anche di concerto con la Soprintendenza». Al di là del fatto che attualmente vincoli e accordi definiti non ve ne sono, di certo c'è che non appena sarà messo a regime una progettualità, si potranno capire anche i costi effettivi dell'intero intervento. «Allo stato attuale non siamo in grado di prevedere una cifra, vedremo le offerte che ci verranno fatte - continua Tesserin - Per la Basilica cercheremo di realizzare il meglio, cercando comunque di ottimizzare il più possibile la spesa. Contiamo sugli sponsor, affinché ci diano una mano».

SERVONO SPONSOR

La sperimentazione, intanto, è stata fissata proprio in questo periodo, nei mesi dell'anno più bui. Scelta utile per elaborare al meglio ogni valutazione, nella consapevolezza che il cambio del sistema d'illuminazione oramai obsoleto garantirà una riduzione del consumo energetico (di oltre il 65%), e una maggiore sicurezza dal punto di vista impiantistico. Senza dimenticare l'aspetto più importante: l'ammodernamento consisterà in tanti riflettori differenziati tra loro in modo da poter rendere più godibili e leggibili le immagini tempestate di tessere di mosaico distribuite su 8.500 metri quadri complessivi. «Particolare attenzione è rivolta alla ricerca della corretta cromia dei flussi luminosi - illustra Pasetti Bombardella - al fine di esaltare la doppia valenza della Basilica: i mosaici d'oro, ma soprattutto le ricche simbologie figurative, come l'Orazione dell'orto, i sottostanti profeti Isaia, Davide, Salomone ed Ezechiele al fianco della Vergine e la cupola della Madonna del bacio con angeli e volto del Cristo al centro. Il nuovo progetto, in questa fase, segna il passaggio tecnologico fra lampade a scarica tradizionali e le sorgenti a led, di nuova generazione».

IL PERCORSO

«Abbiamo iniziato ad analizzare i percorsi da portare avanti più di due anni fa. Siamo a trent'anni da un lavoro sistematico, fatto bene, che ha permesso di godere delle bellezze di San Marco nella sua interezza», dice il primo procuratore, riferendosi all'impianto installato negli anni 90, tuttora esistente. «Abbiamo seguito i lavori fatti a San Rocco, particolarmente belli. Ma va detto che se lì vi è una dotazione enorme di dipinti, più facili da illuminare, in Basilica le cose sono più complicate per via dei suoi mosaici in vetro». Materiale che tende a riflettere la luce e che per questo necessiterà di un'attenzione particolare, volta ad evitare rifrazioni.

Marta Gasparon

