IL CASO

Vanessa Kirby viene da Wimbledon, che ha l'erba più famosa del mondo, si è fatta un nome come Margaret, principessa della serie The Crown, e adesso passerà alla storia di questa Mostra (e forse anche del cinema) come l'attrice che ha messo in scena il parto più drammatico, disperato, eterno (un piano sequenza di quasi mezz'ora) nella scena iniziale di Pieces of woman (Pezzi di donna) dell'ungherese Kornél Mundruczó, passato ieri in Concorso e per ora tra le opere più compiute viste al Lido. Un parto che lascia il segno su un film (la bambina muore subito) popolato quasi esclusivamente da donne (l'unico maschio Shia LaBeouf a un certo punto esce pure di casa), in uno scandaglio dell'universo femminile, nella sue cangianti manifestazioni. Partiamo proprio da questa spropositata scena: «Mi ha aiutato parlarne con donne che erano passate attraverso questa esperienza, che ricordavano di urlare come sull'Everest, senza essere ascoltate da qualcuno, perché il vento portava via la voce. Un senso di solitudine e isolamento, perché il parto è sempre un viaggio solitario. spiega l'attrice inglese.

LA MATERNITÀ

Una scena molto forte che qualcuno potrebbe trovare disturbante. Ma il regista ungherese, al suo primo film in inglese e in trasferta a Boston, non ci sta: «Dite che è troppo realistico? Non si può girare la testa, questa è un'esperienza traumatica, che ci insegna come tutto non si può controllare, come stiamo sperimentando anche con il Covid. E ho scelto proprio un piano sequenza così lungo per portare anche lo spettatore a essere così vicino e a condividere l'esperienza di Martha. Volevo che tutti si sentissero un po' Martha. C'erano trenta pagine di sceneggiatura per quella scena iniziale del parto e non l'abbiamo provata tante volte, proprio per avere una spontaneità evidente».

LE MAGLIETTE

Vestono magliette nere con la scritta #FREE SZFE: «Vogliamo portare la nostra solidarietà agli studenti universitari di Budapest, che stanno lottando in questi giorni per la loro autonomia, per la libertà dell'arte, messa a dura prova dal governo ungherese di oggi»; e spiegano da cosa è nata l'idea del film, come racconta il regista: «Ho letto degli appunti della produzione e ho subito incoraggiato Kata Wéber a scrivere una sceneggiatura, che diventasse anche una terapia per tutti, attori compresi. Martha è una ragazza forte e intelligente, che ha avuto la capacità di sopravvivere in un momento duro, che ha capito che per andare avanti nella vita bisogna anche mettere da parte la vendetta, anche se il percorso non è facile e nemmeno breve». Un altro film insomma che scandaglia il mondo femminile, con un'altra interprete che si segnala per la Coppa Volpi.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

