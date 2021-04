Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAVenezia si chiama ancora Rivus Altus ed è fresca di trasloco in laguna quando scoppia un brutto pasticcio. In pieno tira e molla tra Impero e Bisanzio, il Concilio di Mantova dell'827 stabilisce la supremazia del patriarcato di Aquileia, filoimperiale, su quello filoveneziano di Grado. Venezia non ci sta: non vuole finire in bocca all'Impero che non vede l'ora. Giovane ma già dotata di creatività da vendere, trova una soluzione...