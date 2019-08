Cortina, sotto le stelle ora c'è molto più gusto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VETTA Dagli indirizzi storici alle novità, la ristorazione ampezzana non manca da sempre - di opportunità golose. Nel gruppo delle istituzioni restano gli inossidabili Tivoli (una stella Michelin) e Caminetto (famiglia Melon), Villa Oretta e Toulà, Baita Fraina e Beppe Sello, l'Ariston (anche buona pizzeria, come del resto il Vienna) e Leone e Anna, mentre nel gruppo dei portabandiera dell'innovazione, si va da La Corte del Lampone dell'hotel Rosa Petra (chef Alessandro Favrin) al San Brite di Riccardo Gaspari in località Alverà, non...