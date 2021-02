SCI

CORTINA D'AMPEZZO La pioggia battente sulla cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, la sera di domenica 7 febbraio, è stata soltanto il preludio di altre tre giornate avverse, tanto da annullare quattro gare e da rivoluzionare del tutto il calendario dell'evento. Gli organizzatori dovranno pertanto comprimere il programma, con lo svolgimento di più discese lo stesso giorno, e approfittare di lunedì 15 febbraio, che inizialmente era stato lasciato come giorno di riposo, fra le due settimane di gare. Dopo la neve di lunedì mattina, così abbondante da impedire lo svolgimento della supercombinata alpina femminile, ieri ci si è messa una nube bassa, centrata sulla zona della partenza, ad annullare il supergigante delle donne.

NEVE IN ARRIVO

Oggi inoltre salta la prima gara del programma maschile, la combinata, perché le previsioni meteorologiche danno un'altra nevicata in arrivo, di almeno una trentina di centimetri. Per le centinaia di uomini che lavorano in pista, si prospettano dunque giornate e nottate dure. Ieri la partenza era prevista alle 13. Nella conca d'Ampezzo, assolata e quasi tiepida, le nubi basse si sono però attaccate al fianco della Tofana, appena sopra le due guglie Pegna e Bujela, fra le quali passa il ripidissimo Schuss, uno dei tratti più spettacolari e impegnativi di tutto il comprensorio sciistico.

Tanto è bastato per annullare un'altra gara. Lì, a 2.300 metri di altitudine, c'è la postazione per la partenza del supergigante femminile. Dopo alcuni rinvii, nella vana attesa di una schiarita, si è pensato di abbassare la partenza al rifugio Duca d'Aosta. Altro rinvio, ma senza esito, sino alla decisione del direttore di gara Peter Gerdol di annullare la discesa, affiancato dai delegati tecnici della Federazione internazionale sci Antoni Crespo, di Andorra, e lo sloveno Peter Bizjak. «E' stata la decisione giusta. Io ero lì, pronta a scattare, mi affacciavo e quasi non vedevamo la prima porta, sia in alto, sia quando hanno abbassato la partenza. Scendere così, al buio, sarebbe stato difficile», ha commentato Marta Bassino, l'atleta italiana che sarebbe andata in pista per prima. «E' stata una giornata lunga e molto impegnativa, soprattutto a livello mentale, anche perché io, con il numero 1, ero prontissima a partire».

LE VARIAZIONI

Il nuovo programma prevede infatti che oggi non si gareggi e la combinata maschile odierna si disputerà lunedì 15 febbraio. Giovedì 11 ci saranno due gare: il supergigante femminile alle 10.45 e quello maschile alle 13. Per quel giorno dovranno quindi essere perfettamente allestite entrambe le gare delle discipline veloci: la storica Olympia per le donne e la nuova Vertigine per gli uomini. Venerdì 12 ci sono le prove di discesa libera, sia per le donne, sia per gli uomini.

Sabato 13 c'è la gara femminile, mentre gli uomini hanno un ulteriore allenamento, in vista della gara di discesa libera di domenica 14. «Un amico mi ha detto che ormai dobbiamo affrontare soltanto le cavallette, e poi abbiamo provato tutte le avversità commenta Alessandro Benetton, l'imprenditore veneto presidente di Fondazione Cortina 2021 è proverbiale la mia attitudine a vedere il bicchiere mezzo pieno: se è normale che, in due settimane di programma, non possano esserci tutte giornate belle, se dovevano essercene tre di brutte, le abbiamo già consumate. Questo vuol dire che finiremo in bellezza. Il meteo sembra essere dalla nostra parte, da giovedì, puntiamo tutto su quello».

Marco Dibona

