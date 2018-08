Cortina, pranzo chic e stellato sull'erba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un pic-nic sull'erba ma molto chic, con camerieri in giacca bianca, in un ambiente di grande bellezza, come a voler riaccendere i fasti e gli entusiasmi delle grandi feste sull'erba in voga negli anni Settanta.Sembra ieri e invece sono passati otto anni dalla prima edizione di Cortina Summer Party, la festa più esclusiva dell'estate di Cortina d'Ampezzo, programmata quest'anno per giovedì 23 agosto, con una novità: lo spostamento sui prati del Rifugio Socrepes, con vista panoramica su tutta la valle d'Ampezzo, luogo comodamente...