CUOCHI STELLATI

L'estate volge al termine e le Dolomiti si stanno preparando a un finale di stagione all'insegna del gusto. A Cortina e in Alta Badia sono in programma due eventi che avranno per protagonisti noti chef. Così nel capoluogo ampezzano torna The Queen of taste (www.thequeenoftaste.cortinaforus.it ), manifestazione organizzata dall'associazione Cortina for us, giunta alla quarta edizione, che schiererà un'affiatata squadra di cuochi locali. L'evento prenderà il via sabato 12 settembre, alle 17.30, dalla pasticceria Alverà (in piazza Pittori Fratelli Ghedina) e si svilupperà su un percorso a tappe.

GIRO DEL GUSTO A TAPPE

A Villa Oretta, accanto allo chef resident Luigino Anzanello, ci saranno Fabio Pompanin (Ristorante al Camin), Roberto Piccolin (Ristorante Ariston) e, da esterno, lo chef stellato Renzo Dal Farra, della Locanda San Lorenzo. A Baita Fraina, oltre a Luca Menardi suo executive chef, saranno presenti Luigi Dariz (Ristorante da Aurelio), Marco Pinelli (Hotel Cristallo) e Chris Oberhammer (Ristorante Tilia), anche lui una stella Michelin. Infine al Lago Scin, il patron Carlo Festini cucinerà insieme allo stellato Graziano Prest (Ristorante Tivoli) e a Nicola Bellodis (Ristorante Rio Gere). L e navette condurranno gli ospiti a visitare, a rotazione, le tre location per poi farli ritornare al momento del dessert nel centro di Cortina. Qui, presso la pasticceria Alverà, ci saranno i maestri pasticceri Massimo Alverà e Stefano Zizzola (pasticceria Zizzola, Noale) insieme a Michel Oberhammer (La Cave), pronto a preparare il cocktail dei saluti. Domenica 13 settembre sarà la giornata dedicata allo StrEat Lunch. Come ormai da tradizione, verrà allestita in Corso Italia una grande tavolata imperiale per un pranzo esclusivo, a posti limitati (80 in totale). O bbligatoria la prenotazione.

MENU SPECIALI IN RIFUGIO

In Alta Badia, dal 13 al 27 settembre si terrà invece l'evento I Sapori dell'Autunno - Saus dl Altonn, che celebra le materie prime del territorio con proposte culinarie a tema e attività da svolgere all'aria aperta. Spicca, tra le varie iniziative, quella che coinvolge 5 rifugi della valle: le baite saranno abbinate ciascuna ad un produttore locale e a uno chef stellato altoatesino e in ognuna verrà presentato un menu speciale, dedicato al prodotto protagonista. Si comincia domenica, al rifugio Lée, con la Tartare di barbabietola rossa e spuma di formaggio grigio dell'Agriturismo Gatscherhof preparato da Chris Oberhammer (Ristorante Tilia, Dobbiaco). Martedì, al rifugio Gardenacia, Anna Matscher (Ristorante Zum Löwen, Tesimo) e il Panificio Gasser con il pane nero alle erbe alpine. Mercoledì 16, al rifugio Ütia I Tablá, ecco Claudio Melis (In Viaggio, Bolzano), con la Guancia di manzo BIO del maso Natur Lüch Sossach al Lagrein con patate al rafano e cipollotto bruciato. Mercoledì 23 al Ütia de Bioch ci sarà Karl Baumgartner (Schöneck, Falzes) con i Ravioli di mela ripieni alla ricotta con miele di montagna di Ivan Pedratscher, croccante alle noci e gelato allo yogurt. Info: www.altabadia.org .

Andrea Ciprian

