Da lettori a scrittori, o almeno titolari dei trucchi del mestiere insegnati da chi, per professione, pubblica romanzi e poesie. Partirà l'1 febbraio l'undicesima edizione della scuola di scrittura creativa nata da una costola di Pordenonelegge, curata dagli scrittori Alberto Garlini e Gian Mario Villalta: 36 ore di lezione rivolte a un massimo di venticinque allievi, ai quali offre uno sguardo sulla passione di ascoltare e scrivere storie, tra laboratori e momenti dedicati alla scrittura sia narrativa che poetica attraverso quattro focus: sulla struttura del romanzo, sulla poesia, sulla riscrittura e sul romanzo famigliare. Le lezioni frontali spazieranno dal gotico siciliano e l'ucronìa all'amicizia come tema romanzesco, passando attraverso l'incontro/scontro con la tradizione. Le lezioni, a Palazzo Badini a Pordenone, proseguiranno nei weekend fino al 7 marzo, con docenti scrittori come Andrea Tarabbia, vincitore dell'ultimo Premio Campiello; la filosofa e saggista Michela Marzano; Nadia Terranova, finalista del premio Strega con il romanzo Addio ai fantasmi; Marcello Fois e Tullio Avoledo. Un quintetto di docenti con i quali ci si potrà confrontare sul processo creativo, che all'intuizione e originalità deve sempre accompagnare anche un metodo da adottare nel processo di scrittura.

Toccherà invece a Garlini parlare della costruzione del romanzo, partendo da un soggetto, e quindi dall'ideazione di una storia, che ha bisogno di una sua armonia e di una chiarezza di intenti, per non perdersi nel mare delle possibilità (o per perdersi meglio), per arrivare infine al primo capitolo, toccando quindi elementi di stile e di efficacia. Villalta, premio Viareggio per la poesia, imposterà un fruttuoso corpo a corpo con gli studenti sul tema della poesia, come forma alta di utilizzo della lingua che innerva anche la prosa romanzesca, in un gioco di rimandi e di echi.

«Pordenonescrive non propone uno stile unico, anzi vengono insegnate molte cose talvolta anche contraddittorie tra loro, c'è un'apertura a 360 gradi davanti a un fatto artistico e letterario che ha diversi modi di essere avvicinato - spiega Garlini - molti corsisti arrivano dal Veneto oltre che da tutto il Friuli e variano per età e professioni, dal giovane diciassettenne all'uomo di ottant'anni. Emerge come la scrittura, e dunque anche la lettura, sia qualcosa di quotidiano per nulla elitario, talmente vicino da muovere il desiderio di trovare un altro con cui condividerne la passionei».

Non tutti alla fine pubblicano libri, ma tutti condividono l'esigenza di scrivere, sottolinea il curatore del corso: «Raccontare storie fa parte dell'animo umano, lo si fa per noi ma chiaramente anche per i lettori che sono il mondo che ci sta attorno. Una storia ha bisogno di essere comunicata e letta, è naturale la condivisione con altre persone».

