Corse annullate per nebbia, ma c'è il sole: scoppia protesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIVENEZIA Il sole in cielo e i tabelloni luminosi ad annunciare la sospensione delle corse dei vaporetti nel canale della Giudecca. Per nebbia. Sono bastati questi dati - oggettivi - ieri mattina per fa scoppiare la protesta dei residenti sull'isola, che di colpo si sono sentiti tagliati fuori dalla possibilità di raggiungere Venezia per una nebbia che, a loro dire, non era così fitta da impedire la navigazione.E che una sospensione delle corse ci sia stata, lo conferma anche Actv. In gergo tecnico, quanto successo ieri nella tarda...