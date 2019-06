Corpus Domini, arrivano i turisti austriaci e tedeschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLOGrazie ai turisti del Centroeuropa sarà un Corpus Domini da tutto esaurito a Jesolo. E' quanto emerge dai dati raccolti dall'Associazione jesolana albergatori con il sistema H-Benchmark, la piattaforma che analizza l'occupazione delel stanze. Se anche in questo weekend saranno numerosi i pendolari provenienti da tutto il Nordest, come hanno confermato ieri mattina le lunghe code in ingresso, già da domani a crescere sarà la presenza degli ospiti di lingua tedesca, in vacanza per la festività del Corpus Domini. «I dati in nostro...