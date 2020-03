Coronavirus/6

Al supermercato

come in Posta

Per poter ridurre le code dei clienti in attesa di entrare nei supermercati penso sarebbe utile e urgente che il Comune deliberasse che l'ingresso fosse scaglionato in base a gruppi di iniziali dei cognomi nel corso della settimana, giusto come stanno comunicando Poste Italiane per il prossimo pagamento delle pensioni. I supermercati dovranno verificare con l'esibizione di un documento, ciò per bloccare i furbetti. Che si lasci perdere la privacy!

A. Guerrini

Coronavirus/7

Era meglio

allarmarsi

Sono un anziano cittadino di 88 anni, fedele lettore del suo giornale, e in tutti questi anni ho visto passare molti governi ma mai come quello attuale, capace solo di emettere inutili decreti giornalieri. Dall'inizio di questa epidemia è stato capace di rassicurarci con frasi del tipo... niente allarmismi; se invece si fosse allarmato veramente, probabilmente ora ci sarebbero sufficienti mascherine ed apparecchiature sanitarie per gli ospedali, senza dover aspettare gli aiuti spontanei del governo cinese che comunque ringrazio di cuore. Per gestire questa pandemia avrebbe dovuto nominare da subito una commissione di medici esperti, coadiuvati da carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, per individuare velocemente i focolai, isolarli e con il compito di far rispettare le disposizioni ministeriali per cercare di contenere l'epidemia in maniera severa da subito. E non affidare tutto alla Protezione Civile che non ha né la capacità né la competenza per gestire questa emergenza.

Fernando Peruzzo

Abano Terme (Pd)

Coronavirus/8

I medici senza frontiere

sono in Lombardia

Leggo nel giornale di domenica 22 marzo la lettera del sig. Luigi Pozza che chiede dove siano in questo momento Medici senza Frontiere e Gino Strada; premette che non vuole fare polemica, ma già scrivere una lettere simile lo è. Anche perché le ong citate hanno inviato personale ed allestito postazioni di intervento già da giorni proprio nelle zone rosse della Lombardia, come è stato anche riportato nei notiziari e come si trova facilmente cercando notizie in internet e sui social. Forse il sig. Pozza scrive prima di informarsi, ma come testata giornalistica dovreste esserne al corrente e se pubblicate tale lettera avreste il dovere di rispondere chiarendo le cose, invece di lasciare che si insinuino dubbi, rancori e si getti velatamente fango.

Cinzia Filoni

Spinea (Venezia)

Coronavirus/9

Nei supermercati

servono vigilantes

Con interesse mi sono dedicato a seguire i vari comportamenti sociali in riferimento alla condotta che tutti noi dovremmo tenere per non espandere il contagio del virus. Ho visitato supermercati piccoli e grandi presenti nel territorio Mestrino. Ho notato alcuni cittadini non curanti della gravità in cui ci troviamo. Spesso fuori del supermercato nella attesa di entrare, i clienti si avvicinano tra loro amichevolmente senza rispettare la dovuta distanza, alcuni di essi anche senza protezione, mascherina o sciarpa, altri invece discutono in modo animato chi era arrivato prima chi dopo. Mentre dentro il supermercato non usano i guanti monouso per prendere il carrello della spesa, qualcuno si mette a socializzare nelle varie corsie sopratutto donne di una certa età, ho personalmente assistito a una scena dove una commessa in tono energico rimprovera due clienti che discutevano tra loro a distanza ravvicinata, una di loro addirittura si era abbassata la mascherina. Mia personale oppinione: a questo punto su richiesta Prefettizia sarebbe più logico mettere i vigilantes non armati che fanno opera di portierato, già presenti attualmente in alcuni supermercati.

Coronavirus/10

Niente rimproveri

ma ordinanze

Non mi trovo d'accordo con i richiami, i rimproveri, le tante parole anche severe, magari a voce alterata, di qualche autorità pubblica, in questi giorni per far capire alla gente che si sta acasa'. E mi persuadono poco anche gli interventi di Fiorello e compagnia cantante. Le raccomandazioni le fanno i genitori e le prediche le fanno i preti , ma le autorità pubbliche no. A loro tocca fare ordinanze (o qualcosa di simile) per dire quello che si può o non si può fare e stabilire eventuali multe o altro per chi non le osserva.

Natale Trevisan

Belluno

© RIPRODUZIONE RISERVATA