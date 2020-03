Coronavirus/1

Faccio una domanda stupida! Tari? Ici? Luce? Gas? Sono in quarantena volontaria a casa senza coronavirus quindi credo di seguire le norme di grande prevenzione. Ho un seconda casa in montagna! Ho letto che i sindaci locali si arrabbiano se vado lì, se non altro per respirare aria più sana che non in città. (Me ne sto sul balcone senza fare passeggiate). Vogliono che non vada a disturbarli! Ripeto... non sono infetto. Perché non posso andare a casa MIA? Mi fanno pagare le utenze come sempre ma non mi permettono di andare a casa MIA. Mi fanno pagare le utenze come seconda casa e questo non li imbarazza perché qualche soldo in più a loro fa piacere averlo. Allora... o mi lasciano andare a casa MIA o non mi fanno pagare le utenze. Ripeto, non vado là per quarantena: per ora sono assolutamente chiuso in casa visto che appartengo al gruppo #IORESTOACASA (non facciano sofismi sul fatto che se vado nella MIA casa in montagna esco momentaneamente dal gruppo). Credo sia un mio diritto avere una risposta sia sulla possibilità impedita, non si capisce con quale autorità, di andare nella MIA casa o sul non pagare le bollette sulla seconda casa (MIA).

Così come certi media di parte continuano a mandare in onda il presidente del Veneto Zaia quando gli sfugge lo sanno tutti che i cinesi mangiano topi vivi, per non essere più di parte ma democratici come presumono di essere, dovrebbero rimettere in onda la signora Bianca Berlinguer ed il signor Giovanni Floris quando non lasciano parlare i loro interlocutori che non danno risposte a loro gradite; la signora Lilli Gruber quando dà del cosiddetto esperto di coronavirus ad un dirigente dell'ospedale Sacco di Milano o quando, sempre la stessa ex deputata europea del Partito Democratico. Questa superiorità intellettuale dell'intellighenzia di sinistra, fa perdere voti alla Sinistra perché i cittadini elettori sono stanchi delle contrapposizioni ideologiche. Per ultima, la contrarietà della scelta del presidente lombardo Fontana che vuole affidarsi all'esperienza dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, osteggiato solo perché fu braccio destro di Berlusconi e non per incapacità operativa.

Mi potrebbe spiegare perché, coronavirus a parte, la grande stampa ha seppellito così in fretta la questione Lagarde, che a me sembra gravissima? Infatti delle due l'una: o si è trattato di una gaffe, e non possiamo lasciare un gaffeur in un ruolo così importante, o gaffe non era ed allora era un atto di una ostilità inaudita contro l'Italia. Bisogna che la stampa continui a tener viva l'attenzione, se vogliamo che il Governo si muova come deve.

Ormai tutti o quasi si sono resi conto del grande sacrificio che fanno i nostri medici e paramedici. Questi moderni eroi vanno premiati, non solo con belle parole, ma con fatti concreti. C'è, volendo, un sistema a costo immediato zero, ma di grande impatto economico futuro per tutti loro. Si tratta di raddoppiare, ai fini pensionistici, il tempo da loro dedicato per tutto il periodo del corona virus. Questo non è un privilegio, ma un giusto riconoscimento per l'abnegazione con la quale si dedicano a salvare vite umane. Sarebbe auspicabile che il Suo giornale si facesse parte attiva presso il gover no di tale proposta.

La Germania ha destinato senza battere ciglio 450 miliardi a sostegno della loro industria. L'Italia a fatica 20/25 miliardi. È la differenza tra chi ha un debito pubblico del 60 per cento e chi lo ha oltre il 135 (e chissà dove arriverà a fine anno). Questo il risultato di una politica economica disastrosa antindustriale e assistenzialista, ora siamo costretti a grattare il fondo del barile (se c'è ancora!). Abbiamo raggiunto l'obiettivo della decrescita (in)felice. Saranno in grado questi governanti di rilanciare l'economia finita la crisi? Ne dubito fortemente|

In questi giorni in cui medici e infermieri sono impegnati oltremisura dimostrando grande senso di responsabilità, dedizione, sacrificio, arrivando ad atti di vero e proprio eroismo, si moltiplicano gli atti di gratitudine da parte di tutti noi. Gratitudine doverosa, che si esprime anche cercando di rispettare i decreti e le misure predisposte in modo ma non pesare ulteriormente sul sistema sanitario. Ma credo che la gratitudine migliore che possiamo loro esprimere sia prendere coscienza che dobbiamo pagare tutti le tasse, capire l'importanza di avere una sanità pubblica e gratuita. La piaga dell'evasione fiscale italiana, che supera i 100 miliardi di euro annui, indebolisce il nostro sistema sanitario. Dare allo stato più risorse per assumere più personale, acquistare macchinari, migliorare ulteriormente il nostro sistema sanitario, è l'atto dì civiltà più grande che possiamo fare, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli e disagiate. Il vero patriota oggi è colui che paga le tasse.

