Coronavirus / 1

Tornano anche

i soliti turisti

Siamo ora liberi di uscire e tornano anche i turisti. E tornano negli appartamenti incastonati tra quelli di noi residenti di Venezia insieme ai rumori che avevamo un po' dimenticato. L'affittacamere sopra di noi rivive, noi meno! Che barba che noia vero, i soliti brontoloni... sul sito di ...booking on line, seguo un po' le nostre sorti ed avevo visto tra le domande dei clienti la nota possiamo fare il check in più tardi? Con risposta del gestore sì, basta che paghi. Sono arrivati stanotte e ce li siamo goduti fino all'una e quaranta nonostante battute al soffitto e company. Notte bellissima in bianco, grazie! Cambierà tutto dopo la tragedia, la fratellanza, tutti più buoni e amici, col prossimo. Eh già...

Raffaella Rizzioli

Mestre

Coronavirus / 2

La scuola è finita

le polemiche no

La scuola è finita ma le polemiche per come è stata condotta l'emergenza non lo sono affatto. Qualche decennio fa ai tempi del liceo ricordo che ci fu la proposta di dare il 6 politico a tutti. Molti studenti esultarono, alcuni protestarono e alla fine non se ne fece nulla. Quest'anno vuoi per la didattica a distanza, vuoi per l'emergenza è stato dato il 6 a tutti, belli e brutti, buoni e cattivi. Il risultato è che quelli che quest'anno non si sono impegnati o hanno creato problemi il prossimo anno lo faranno ancora di più. Il messaggio è questo: non fare nulla che tanto sei promosso lo stesso. È come se un automobilista passasse con il rosso e il vigile invece di dargli la multa gli desse una pacca sulla spalla. La prossima volta l'automobilista non solo passa con il rosso ma rompe pure il semaforo. Quest'anno ci sono stati insegnanti che hanno pianto perché sbeffeggiati o presi in giro da alunni strafottenti e impuniti. Ci sono stati alunni che hanno staccato il collegamento mentre erano interrogati. Alunni che non si sono nemmeno fatti vivi per dire come va. Tutti promossi.

Lino Renzetti

Coronavirus / 3

Una task force

di politici abili

Non siamo ancora usciti dall'emergenza coronavirus, che dovrebbe aver insegnato cosa fare da qui in avanti ma, purtroppo come al solito, le lezioni non si imparano mai.

Nel periodo critico c'è stata la necessità di richiamare medici e infermieri già in pensione, il ricorso a volontari; persino squadre di medici provenienti dall'estero.

Si è tanto parlato di eroi e poi? La solita farraginosità burocratica all'Italiana che ancora una volta schiaffeggia il buon senso e il bene dei cittadini.

Esempio eclatante la legge regionale del Venetodel 14 aprile scorso, che autorizzava l'Università di Padova ad attivare il corso di medicina e chirurgia nell'Uls 2 Marca Trivigiana, impugnata dal Governo centrale. Pura follia!

Proprio manca la volontà e la capacità di comprendere le misure più idonee per non ripetere gli errori del passato.

In occasione della pandemia sono state create moltissime task force, credo sia ora di formare una sola task force di politici con la P maiuscola e amministratori abili, capaci e credibili in grado di rimettere in moto e sulla retta via il Bel Paese.

I cittadini sono stanchi di promesse e di aspettare che scenda la manna dal cielo.

Celeste Balcon

Belluno

Coronavirus / 4

Più borse di studio

per i nuovi medici

Durante i momenti più difficili della recente pandemia ho sentito che sono stati assunti, sia pur a tempo determinato, medici appena laureati senza quindi alcuna specializzazione ed esperienza. Inoltre ci sono moltissimi medici che sono andati o stanno per andare in pensione creando seri problemi agli assistiti che spesso debbono affrontare grandi disagi per recarsi dal nuovo medico che li sostituisce.

Mi chiedo perché non aumentare il numero delle borse di studio per i neolaureati che debbono entrare nelle varie specialità? Avremmo in pochi anni medici preparati e pronti a supplire alle carenze del sistema sanitario.

Silvarosa Picciocchi

Coronavirus / 5

Perché l'Italia può

farcela, come sempre

Malgrado tutti i verminai che inquinano il paese e quindi una probabile ripresa dopo la grande crisi, sono convinto che potremmo farcela ancora una volta. Ce la faremo perché l'Italia nella sua millenaria storia ha potuto sempre contare su grandi personaggi, che spesso ci hanno portato fuori da paludi che potevano inghiottirci. Sono certo che persone in grado di gestire decentemente il paese ci sono, è necessario che possano sostituire alcuni dilettanti che ci guidano. Dunque per non affondare definitivamente e non far felici le nazioni che c'invidiano, poiché malgrado tutte le difficoltà siamo pur sempre il più bel paese del mondo, noi possiamo contare su bellezze come Venezia, Roma, Pompei, Pisa, Firenze, Agrigento, Paestum e potrei continuare all'infinito, mentre nazioni come l'Olanda, che è tra le più accanite contro l'Italia, possono far conto su papaveri e mulini a vento. Ragazzi, diamoci da fare per favore alla faccia di chi ci vuol male.

Ugo Doci

Mestre

Ambiente

Salviamo anche

gli animali

In occasione della prima Giornata Mondiale dell'Ambiente sono state espresse da molteplici esperti ed opinionisti tutte le note problematiche sul tema, dall'inquinamento allo sconvolgimento climatico, dallo sviluppo sostenibile al mangiar sano. A proposito del quale non ho sentito nessuno porsi la domanda se l'essere rispettosi della natura e sensibili verso le altre creature terrestri, molte delle quali in via di estinzione, si possa conciliare con il fatto che l'essere umano si ciba volentieri di ogni specie animale, vantandosi pure di essere un buongustaio. È stato sottolineato che il 34% di CO2 è collegato al sistema degli allevamenti intensivi e alla relativa industria alimentare. Credo che, non essendoci più problemi di sopravvivenza per la maggior parte degli uomini, sia giunto il momento di declinare il comandamento biblico non uccidere a favore di tutti, anche degli animali. Mentre assistiamo a quello che per i virus gli esperti chiamano il salto di specie noi umani potremmo così compiere un grande balzo di civiltà.

Loris Parpinel

Prata di Pordenone

Il commento di Vespa

Trovare statisti

in questo governo?

Dal Gazzettino di sabato apprendo che Bruno Vespa cerca statisti! Con una veduta sulle prossime generazioni! Ma un governo che è nato con il principale, se non unico, scopo di far fuori Salvini, può annoverare al suo interno degli statisti?

Mario Garlatti

Filiera agroalimentare

Aiutiamo

il made in Italy

In questi mesi si sono sentiti da più parti appelli a sostegno della filiera agroalimentare italiana. I consumatori sono invitati ad acquistare preferibilmente prodotti veneti o italiani. Per prodotti si intende la merce o il cibo non la confezione. Spesso in alcuni punti vendita e soprattutto nei supermercati si scrive prodotto locale o italiano ma a guardare bene il cibo che mangiamo è di provenienza estera ed è solo confezionato in Italia. I molti marchi della grande distribuzione organizzata in Veneto offrono prodotti freschi come carni, pesce o frutta e verdura, per la maggior parte di origine o allevamento estero. Questo non aiuta di certo la nostra economia agricola e non fa certo onore, ma di sicuro fa guadagnare moltissimo. Solo noi consumatori possiamo invertire la tendenza leggendo bene le etichette e acquistando più prodotti del made in Italy al cento per cento

Decimo Pilotto

Tombolo (Pd)

Post virus

Il bagno d'umiltà

che Venezia deve fare

Mentre c'è chi sta sperando che il coronavirus passi-svanisca come un influenza stagionale, un temporale, una brutta nottata, il Veneto e Venezia, come ben sappiamo, viaggiano su rotte parallele. Ma ora come allora, per il Veneto è interessante la sorte di Venezia, che è un pescecane. Certa Venezia, non tutta, ovviamente. E ora quella Venezia ingorda e sgarbata alla pari di certi suoi visitatori cafoni, ha l'occasione (e il dovere) di fare un bagno di umiltà, valutando meglio le proprie attività, ricordando che spesso l'essenziale è invisibile agli occhi, come i virus. Ma oggi che la memoria è esigua e si riesce a vedere solo quel che è ad alta visibilità, non c'è visione d'insieme. E così tra il cambierà tutto (covid docet) e il gattopardesco-reazionario cambiare tutto per non cambiare nulla, c'è di mezzo il mare, anche quello estivo propizio ai migranti. Si perché visto che virus o non virus, il lavoro va riformato, quel che ci si aspetterebbe in una crisi così epocale, è qualche avvicendamento al timone.

Fabio Morandin

© RIPRODUZIONE RISERVATA