Coronavirus/1

La crisi non è

uguale per tutti

Perché il Governo ha deciso di farci morire?

Tutti siamo coscienti delle difficoltà che stanno vivendo un po' tutte le categorie economiche e che pertanto sono meritevoli di aiuti, però sarebbe giusto fare dei distinguo. Alcune attività commerciali hanno risentito maggiormente gli effetti della pandemia, parlo in particolare di qui negozi, pari al mio, la cui clientela è composta in gran misura da quei turisti stranieri inesistenti da molti mesi. Tali attività, nonostante l'apertura, hanno subito riduzioni di fatturato in percentuali che arrivano all' 80/90%, e la chiusura definitiva, se non già avvenuta, sarà prossima a venire. A tutt'oggi sono state pressoché ignorate e la concessione del credito di imposta risulta inutilizzabile visto che se non c'è reddito non ci sono neppure tasse su cui rivalersi.

Nell' ultimo dpcm purtroppo, si parla di ristori a fondo perduto destinati anche a chi un effettivo bisogno per sopravvivere non c'è l'ha (vedi alcuni ristoranti, bar ecc. ). Trovo che sarebbe stato più sensato ed equo basarsi sugli effettivi mancati incassi e a tal proposito ricordo che dal gennaio scorso i misuratori fiscali sono collegati in via telematica con l' Agenzia delle entrate che, quindi, conosce la nostra situazione economica in tempo reale.

Trovo anche utile ricordare che trattare iniquamente i cittadini fa montare quella rabbia foriera di sicuri ulteriori problemi.

Giovanni De Vei

Venezia Lido

Coronavirus/2

Tra lassismo e chiusure qual è l'obiettivo?

Non ho capito, con i dpcm sempre più frequenti, dove il governo Conte abbia intenzione di portarci, se i ministri e i consiglieri tecnici e scientifici che collaborano con loro abbiano in testa un obiettivo chiaro e razionalmente valido da raggiungere per convivere e non soccombere al Covid finché, si spera al più presto, non verrà neutralizzato col vaccino. Finora abbiamo assistito ad una serie di errori più o meno gravi che, probabilmente, il buonsenso avrebbe potuto evitare, come le chiusure totali la scorsa primavera anche in territori che gli esperti non giudicavano zone rosse. La scorsa estate abbiamo visto un lassismo inaudito sulla osservanza delle regole anticontagio. Ora per fronteggiare la diffusione sempre più veloce del virus, il governo non ha trovato di meglio che chiudere le attività che, più delle altre, avevano investito per prevenire i contagi, come le palestre, i cinema e i teatri. I lavoratori di dette strutture sono stati umiliati perché il loro lavoro considerato non essenziale, ma la cultura non è superflua, l'esercizio fisico per mantenersi in salute non è superfluo. Ora che stiamo tornando al punto di partenza, vanificando i sacrifici fatti fino a questo momento, vorrei chiedere, da semplice cittadino elettore, che il premier facesse un esame di coscienza sulla bontà delle sue solitarie decisioni e magari ascoltasse anche quella parte del Parlamento che non appoggia il suo governo, perché nella lotta alla pandemia l'apporto di tutti è indispensabile.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Treviso)

Coronavirus/3

Ma ci sono più vittime

per altre patologie

Apprendo dalla stampa che il 29 ottobre in tutta l'Italia sono decedute 217 persone a causa del virus. Prendendo per buono il fatto che le morti siano tutte dovute al virus (cosa di cui dubito) si sa che in Italia avvengono ogni giorno oltre 1.600 decessi dovuti a tumori, infarti, diverse gravi patologie, incidenti e altre cause. Non capisco quindi perché per 217 vittime, enfatizzate mediante una enorme campagna mediatica, ci sia la necessità di fermare una nazione con inopportune chiusure mentre per gli altri decessi, molto più numerosi, nessuno dice niente. Ci sono morti di serie A e di serie B?

L'Italia è popolata da quasi sessanta milioni di individui, sapendo che gli asintomatici sono il 95% quelli che possono avere problemi con il virus risultano pertanto essere tre milioni; sapendo anche che la mortalità è del 2% il numero massimo di decessi potrebbe colpire 60.000 persone. Solamente per infarti e malattie del cuore muoiono ogni anno 240.000 italiani e nessuno si è mai sognato di bloccare il paese.

Come mai quindi per il virus tanta confusione? Perché mettere in ginocchio la nostra economia e rovinarci la vita per un fenomeno meno problematico e numericamente inferiore di altri?

Roberto Dassi

Tolmezzo (Udine)

Coronavirus/4

Italia-Slovenia

confini a rischio (nostro)

Apprendo dal Gazzettino la preoccupazione dell'assessore regionale friulano Roberti: i confini con la Slovenia saranno a breve chiusi per pandemia. Nonostante la differenza di condizioni pandemiche fra noi e loro che sarebbero più alte. Ma, la vera preoccupazione dell'assessore è che da anni l'immigrazione irregolare arriva in Friuli, cioè in Italia, e chiede al governo di blindare i confini con i militari. Richiesta inutile. I governi devono smettere di prendere per i fondelli gli italiani, col problema migranti/clandestini. Moltissimi stranieri passano dalla Grecia, Bulgaria,Ungheria, Croazia, e Slovenia, tutti paesi Ue, per poi entrare nel nostro Paese dal Friuli. L'accordo di Dublino ce lo dobbiamo digerire soltanto noi. La risposta secondo me sta in una bellissima frase del grande Gervaso: noi siamo un popolo che non riesce ad essere una nazione.

Giancarlo Parissenti

Coronavirus/5

Si blocca tutto

tranne gli sbarchi

È da più di un mese che nessuno parla più degli extracomunitari che senz'altro continuano ad arrivare affollando Lampedusa. Improvvisamente non sono più un problema. Questo rumoroso silenzio dimostra la deformazione dell'informazione in Italia tutta concentrata ora attorno alla paura del Covid-19. Si fanno dpcm con restrizioni al movimento fisico degli cittadini, tra poco dicono che non permetteranno di uscire dalla regione o addirittura dal comune, ma non si bloccano gli sbarchi continui, non si chiudono gli aeroporti, gli extracomunitari irregolari anziché espellerli girano liberamente

A. S.

Venezia

Coronavirus/6

Sanificare anche

strade e superfici

A febbraio mi sono rimaste impresse le riprese tv a Wuhan dell'impegno dei cinesi per una sanificazione continua di tutte le superfici pubbliche di possibile contaminazione con il coronavirus; ho approfondito l'argomento consultando la letteratura tecnica che, in particolare in due ospedali di Wuhan, ha documentato che la trasmissione ambientale è altrettanto rilevante quanto la trasmissione attraverso le secrezioni respiratorie, da qui ritengo sia derivato l'impegno cinese per l'eliminazione del virus, come abbiamo visto in tv, mediante sanificazione intensa di strade, marciapiedi, metropolitane e altri spazi cittadini.

Anche da precedenti studi sui coronavirus umani si può affermare che questi virus possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni a seconda del contesto (temperatura, umidità, natura della superficie sulla quale il virus si deposita)

Sorprendentemente, un livello rilevabile di virus infettivo potrebbe essere ancora presente sullo strato esterno di una mascherina chirurgica dopo sette giorni.

Più che un obbligo di distanziamento sociale contro natura, preferirei che le istituzioni si impegnassero, anche se in ritardo, all'acquisto ed impiego di attrezzature in commercio idonee alla disinfezione/sanificazione delle superfici in spazi pubblici dove può aver luogo un contatto con le persone

Ing. Lucio Zaninotto

Treviso

Coronavirus/7

Non contrapporre

salute, economia e arte

Il contagio aumenta in modo esponenziale ed altrettanto fa la paura, un nuovo lockdown sembra inevitabile. E con esso i divieti, le regole sui nostri comportamenti, la non vita secondo alcuni, un sospensione a tempo indeterminato. Viene spontaneo chiedersi se tutto questo ci aiuti davvero a vincere il male che sta fuori di noi e soprattutto il negativo che vive all'interno dei nostri animi. Mi viene in mente un pensiero dell'antico Seneca: Nulla, o mio Lucilio ottimo, ristora e solleva un ammalato come l'affetto degli amici, mentre nulla giova l'aspettazione della morte. Senza addentrarci in altre espressioni del grande latino che celebra la serenità interiore, condanna il lamento, il timore del futuro e il ricordo delle sofferenze passate, soprattutto l'estrema miseria di non avere l'anima di affrontare la vita..., viene spontaneo chiedersi se chi protesta a casa nostra, ed altrove, sia dalla parte sbagliata (esclusi gli irresponsabili violenti). Oppure se da parte loro vi sia la difesa della vita minacciata di estinguersi completamente. Anche il confronto con quanto succede in Stati a noi vicini spesso non regge. Oltre i nostri confini le vecchie e nuove misure adottate sono diverse, l'economia e la scuola hanno avuto altri trattamenti. In un'ottica di sano ottimismo non vale la pena di contrapporre continuamente salute, economia ed attività culturali. Anzi dal punto di vista della sanificazione interiore, il teatro, il museo, una mostra... (le precauzioni sono del tutto possibili) offrono delle innegabili occasioni per un ristoro dell'anima. E non solo.

Luigi Floriani

Conegliano

Mutuo casa

La legge-beffa

per le giovani coppie

Gentile direttore

Le scrivo perché vorrei metterla a conoscenza dell'ennesima stupidità burocratica perpetrata da qualcuno al ministero dell'economia.

Per agevolare giovani coppie a costituire famiglia, acquistando casa, il governo nel 2013 (art 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147) ha costituito, attraverso la Consap, il fondo prima casa per giovani coppie, con il quale dava una garanzia statale al 50% del prestito concesso dalle banche per dare il 100% dell'importo fino ad un massimo di 250.000. In questo modo alcuni istituti di credito alzavano l'asticella dall'80% massimo al 100%, permettendo a tanti ragazzi di acquistare casa finanziandola del tutto.

Ora, con il decreto agosto convertito in legge a ottobre, oltre ai requisiti precedenti viene posta la condizione che i richiedenti devono essere sposati o convivere da almeno due anni. Mia figlia che convive da quasi quattro anni, ma non in maniera continuativa (l'ultimo periodo è di 18 mesi) ha visto negarsi dalla banca la concessione del 100% in quanto ha sì deliberato il mutuo ai primi di ottobre ma non ha fatto immediata richiesta alla Consap, facendo uscire mia figlia dai requisiti. Tutte le domande pervenute alla Consap entro il 13/10 si intendono automaticamente accettate. Decine di migliaia di giovani hanno costituito famiglia usufruendo di questa agevolazione. Decine di migliaia di giovani sono in forte difficoltà perché a fronte di impegni presi con i venditori e con le banche, si sono visti cambiare le regole in corsa. Sarebbe stato più logico che la data di riconoscimento delle condizioni precedenti fosse quella di delibera del mutuo da parte della banca.

Spero che chi può possa intervenire per sanare quella che sembra una svista e che se non lo fosse sarebbe un modo molto stupido di bloccare anche questo settore dell'economia in un momento particolare.

La saluto cordialmente

Giuliano Boscolo

