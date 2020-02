Coronavirus /1

Il sarcasmo

per la mascherina

Volevo sottolineare il clima creato dall'epidemia del coronavirus: non c'è solo la paura del contagio ma anche tanto sarcasmo verso le persone che devono giocoforza indossare la mascherina protettiva. Oggi al supermercato sono stato oggetto del sarcasmo di una ragazzina che appena mi ha visto ha esclamato Coronavirus!!! Sono stato trapiantato di rene da pochi mesi e mi devo proteggere visto che il mio sistema immunitario è azzerato dai farmaci antirigetto, per cui davanti alla madre di questa ragazzetta maleducata ho dovuto giustificarmi dicendo il perchè della mia protezione, almeno la madre ha capito ma una parola di scuse per la figliola ridanciana non l'ho sentita. Credo che Voi in Veneto tutto questo lo potete capire perchè vivete la tragedia che ha colpito i vostri corregionali, qui nel Friuli si respira un' aria carnevalesca e festaiola condita da tanta maleducazione deleteria di troppe persone e chi gira con la mascherina per forza di cose è visto come un pietoso ipocondriaco.

Maurizio Michielis

Udine

Coronavirus /2

Le colpe

asiatiche

Ogni anno le autorità sanitarie ci consigliano di vaccinarsi contro l'influenza e guarda caso tutti i ceppi provengono dal continente asiatico, dall'Indocina, Cina, Borneo, ed Estremo Oriente. L'Europa nel ventesimo secolo ha dovuto pagare a caro prezzo delle pandemie virali come La Spagnola (ceppo cinese) la Russa (ceppo cinese) l'Asiatica quale la più virulenta come una peste con 50/100 milioni di decessi, e La Febbre di Hong Kong. È stato dimostrato che l'evolversi di tali pandemie riversano in zone demograficamente caotiche e popolose con veicolo d'infettazione di virus di origine animale. Allora, ci si chiede quali siano le condizioni igieniche e prevenzione da parte degli Stati interessati mettendo in serioso pericolo la salute e vite degli esseri umani in forma globale, laddove ogni anno per imputazione loro, ci si deve sottoporre alla vaccinazione. Ora, ci mancava il malefico coronavirus, sfuggito ai controlli sanitari cinesi navigante per tutto il mondo mietendo qualche vittima e panico con ripercussioni economiche e sociali nel lavoro e servizi. Definirei una guerra batteriologica contro un nemico invisibile che mette in ginocchio la condizione di una normale vita, solo per negligenza delle autorità sanitarie asiatiche di non avere saputo circoscrivere e prevenire i primi focolai epidemiologici. Comunque bisogna essere ottimisti di una svolta positiva alla sconfitta anche di questo male.

Giancarlo Lorenzon

Spresiano (Tv)

Coronavirus /3

La mandria

impaurita

È il carnevale (vietato sacrosantamente) delle mascherine senza le maschere. Quest'anno niente più fobia degli attentati mascherati, ma oltre al pericolo fisiologico, si sente che siamo a rischio illogico. C'è da temere soprattutto il panico collettivo, l'impazzimento che trasforma le piazze in mandria impaurita che spintona e poi calpesta chi cade. Perché questa incoronata virulenza capita tra gente che soffre d'insonnia perché non riesce a sognare, gente che considera nemico chiunque la pensi diversamente, e sbagliato tutto quel che non capisce, gente col vizio del retroscena, che raramente prende alla lettera quello che ascolta, che non tocca un dizionario da anni, che interpreta tutto quello che ascolta, senza mai prenderlo per vero-sincero. In un contesto come questo, mentre non è chiaro nemmeno se le nuvole viaggino o no in aereo, comunicare è essenziale ma complesso, ora che i 5S hanno liberato le piazze occupando i palazzi, e al loro posto (la stessa gente senza il vaffa?) gli fa il controcanto con un Movimento ittico che era prevedibile, sapendo la passione strapaesana per il derby, Peppone o Don Camillo, Coppi o Bartali, Guelfi o Ghibellini, Beatles o Rolling Stones, carne o pesce, spavaldi o impanicati.

Fabio Morandin

(Venezia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA