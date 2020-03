Coronavirus /1

Disinfettare

le strade

A proposito di covid-19, volevo fare una palese considerazione. Ho notato che da quando è stato scoperto che siamo stati contagiati dal ceppo cinese tramite i primi pazienti zero; in Cina si vedevano tanti operatori in azione a pulire e disinfettare tutte le strade nelle zone rosse e non. In Italia già stiamo superando dei numeri consistenti di colpiti dal virus, e se non fosse arrivata l'ultima perturbazione di pioggia e di neve, le strade sarebbero rimaste sporche e piene di ghiaino anticadute nelle zone nevose. Perché in Italia non si puliscono e disinfettano le strade come avviene in Cina?

Francesco Pingitore

Coronavirus /2

Quell'autobus

stracolmo

Sono una ragazza che vive a Mirano e che ogni mattina fa la pendolare verso Venezia per lavoro. Con la presente porto a conoscenza che, nonostante le varie raccomandazioni su distanze di sicurezza da rispettare tra le persone e di evitare i luoghi affollati (assai difficile nei mezzi di trasporto) in questo particolare periodo, ciò viene tutto vanificato se l'azienda di trasporto ACTV negli orari di maggiore affluenza trasporti sempre e comunque carri bestiame! È una vergogna! L'altro giorno nella corsa del 7DE delle 17,20 partita da Venezia direzione Mirano, come nelle altre maggiori linee di affluenza di lavoratori urbane ed extra urbane (basta guardare le innumerevoli lamentele dell'utenza su fb) altro che doppler si poteva fare l'aeresol con il respiro della gente: autobus non carico ma stracarico! Si ricorda che la percorrenza media di tale tratta (traffico, fermate e guida dell'autista) è di 50 minuti. Dato che le linee scolastiche sono soppresse visto le scuole chiuse, Actv non potrebbe impiegare tali mezzi parcheggiati per garantire un servizio migliore e più igienico nelle ore di punta con due autobus per corsa a fronte dell'emergenza in atto? Altrimenti altro che misure di contenimento del virus...

Cinzia Maschera

Coronavirus /3

Lettera

al Covid-19

Spett.le Coronavirus,

desidero porgerle i miei ringraziamenti per aver contribuito a chiarire alcuni aspetti importanti della nostra vita. Per primo grazie per aver evidenziato, anche a coloro che ancora non l'avessero notato, la inadeguatezza, incompetenza e incapacità del nostro governo e di tutto il sistema parlamentare, fatto salvo il nostro Presidente della Repubblica, nell'affrontare situazioni gravi e importanti per il nostro popolo.

Per secondo grazie per aver chiarito la assoluta insufficienza del sistema europeo così come ora organizzato nel riuscire a riconoscere e decidere azioni unitarie nei confronti di situazioni che mettono in pericolo la nostra Europa e la vita di noi tutti. Al terzo punto grazie per aver fatto capire al maggior numero di persone possibile quanto sia discutibile il processo di globalizzazione organizzato soprattutto sulla base di una perniciosa diffusione incontrollata di notizie e opinioni spesso dettate da una profonda ignoranza e agevolate dal troppo facile impiego della rete di comunicazione.

Grazie anche per aver chiarito una volta di più come il mondo dello sport, del calcio in primis, sia quanto mai distante da quei principi de Coubertiniani che dovrebbero pervaderlo ma che vengono ignorati in base a meschini interessi economici. E non posso infine dimenticare come, grazie alla sua azione, sia emerso chiaramente il bisogno di un sistema educativo corretto, completo ed efficiente che combatta quella ignoranza diffusa che è un male peggiore di quanto lei sta cercando di realizzare. Con l'augurio più sentito che questi siano i soli risultati che la sua azione riuscirà ad ottenere.

spero mai suo,

Gian Maria Bonora

Coronavirus /4

L'egoismo

dei calciatori

Sento adesso da una radio sportiva, del mancato sciopero dichiarato ma non ufficializzato, dei calciatori di serie A, e trasecolo, trattandosi di una categoria privilegiata sotto tutti i punti di vista, a cominciare dalle faraoniche retribuzioni.

Trattasi di una categoria costantemente sotto controllo medico, che lavora in ambienti chiusi a terzi e quindi a difficile rischio contagio.

La fermata a tempo indeterminato del campionato, determinerebbe perdite rilevanti a chi ha pagato dei miliardi i diritti televisivi, soldi che mantengono il calcio e pagano i loro stipendi. Se valesse l'assunto, rischio contagio chiusura dei posti di lavoro, non dovrebbe lavorare più nessuno! A cominciare dai medici e dai paramedici, che sono a super rischio; dovrebbero poi chiudere tutti i negozi, i mezzi pubblici, e tutti coloro i quali hanno contatto diretto con altre persone, si dovrebbero chiudere le fabbriche dove fosse difficile rispettare il metro di distanza tra operatori. Mi fermo perché l'elenco sarebbe ancora lunghissimo. Che altre categorie di sportivi professionisti o dilettanti, con decisione dei propri dirigenti (datori di lavoro) si fermino, non è la stessa cosa, in quanto la rilevanza economica diretta e sull'indotto, le condizioni di privilegio e di risonanza mediatica, è notevolmente differente per non dire irrilevante: insomma in una società alle prese con una situazione drammatica, proprio la categoria più privilegiata, dà un segnale di egoismo settoriale.

Romolo Rubini

© RIPRODUZIONE RISERVATA