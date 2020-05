Corona Virus: tutto iniziò circa tre mesi fa, il 31 Gennaio 2020 con la Dichiarazione dello Stato di emergenza derivato dal rischio sanitario. Mi ricordo che allora l'obbiettivo prefissato era contenere il virus: ma come? Bisognava non far collassare il sistema sanitario quindi tutti chiusi in casa. Intanto alla crisi sanitaria si è sovrapposta la crisi economica. Oggi molta gente giustamente chiede di riaprire le proprie attività lavorative dopo una lunga, totale chiusura. Domanda: cos'ha fatto il Governo per aiutare la ripresa economica ? Molto poco per risolvere la crisi sanitaria e di conseguenza poco anche per aiutare la crisi economica. Io non sono nessuno, ma nella mia ignoranza un'idea l'avrei: l'unico modo per risolvere queste due emergenze è aumentare drasticamente i posti letto in Ospedale e quindi assumere molti medici. Ma tanti medici oggi non ci sono, tanto che vengono richiamati quelli anziani in pensione perché negli ultimi anni oltre 10.000 medici e 8.000 infermieri si sono trasferiti per lavorare in Ospedali stranieri. Secondo i dati del Consulcesi Group ogni anno lasciano l'Italia 1.500 laureati in Medicina per specializzarsi all'estero. È strano notare come la Regione da cui va via il maggior numero di giovani medici è il Veneto. La Germania all'inizio di questa emergenza aveva già 28.000 posti letto e nel giro di due mesi è arrivata a contarne 40.000. L'Italia ne aveva 7.500 circa e dopo due mesi ne conta 9.000. Perché non ci chiediamo il motivo per cui il Governo Italiano non chiede alla Germania come sia riuscita a migliorare la sua situazione sanitaria? Una dura lezione di vita che ho imparato in anni di sport è che si deve apprendere sempre dal più forte. No, non è un problema economico per l'Italia: la Germania ha stanziato 3.000 miliardi di euro dall'inizio emergenza sanitaria, ma l'Europa ha proposto da tempo di dare all'Italia 37.000 miliardi di euro tramite il Mes sanitario e il Governo (forse sbagliando?) non li ha ancora accettati anche se ne avremmo bisogno subito: con tutti questi soldi si aumenterebbero i posti letto e sarebbe possibile far rientrare i tanti medici scappati all'estero proponendo loro compensi molto più alti. Ovviamente senza lasciare in disparte i presidi sanitari come le mascherine, i gel igienizzanti e tutti quegli strumenti che possano rallentare il virus fino al vaccino o a una cura. Solo cosi forse si potrebbe vedere la luce della fine del tunnel e uscire da questa tempesta sanitaria ed economica che sta piegando la nostra Nazione. Un vecchio detto diceva: Mens sana in corpore sano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA