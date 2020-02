IL FENOMENO

Amatissimo dal pubblico, invitato e premiato a tutti i festival, il cinema sudcoreano rappresenta ormai la terza industria mondiale dopo Hollywood e Bollywood. Grazie a una legge che incentiva le produzioni, a partire dal 2005 ha conosciuto un risveglio che, nelle sale, ha permesso il sorpasso dei film coreani rispetto agli altri stranieri. Inventiva, violenza, gusto delle situazioni estreme sono gli ingredienti vincenti di questo cinema che viene da tanto lontano. E Bong Joon-ho, che ha trionfato all'Oscar con Parasite, è l'ultimo dei registi superstar: dopo i maestri dell'epoca d'oro Kim Ki-young, Yu Hyun-mok e Shin Sang-ok, gli spettatori hanno imparato a conoscere Kim Ki-duk, autore di film di culto come Ferro 3 - la casa vuota e Pietà, Leone d'oro alla Mostra di venezia 2012, Park Chan-wook che ha diretto lo sconvolgente Old Boy, Grand Prix speciale a Cannes, Lady vendetta (che ha ispirato Kill Bill di Quentin Tarantino) e Mademoiselle, e Lee Chang-dong che ha all'attivo titoli come Poetry, Burning ed è stato ministro della Cultura nel suo Paese. Anche dal punto di vista geo politico non può sorprendere che sia stato un film coreano ad infrangere le mura della cittadella di Hollywood nei tempi di Donald Trump alla Casa Bianca, perché la Corea del Sud è uno degli alleati più cari al centro del potere di Washington.

I DAZI

Il governo di Seul è stato il primo a negoziare uno degli accordi bilaterali di scambio così cari al presidente degli Usa, che gli ha evitato due anni fa il fardello dei dazi su acciaio e alluminio. La Corea del Sud è il sesto dei partner commerciali, con un volume di 170 miliardi tra beni e servizi, e un saldo negativo di soli 9 miliardi di dollari, bilancio atipico per gli Usa compratutto da ogni angolo del mondo. Samsung, Hyundai ed Lg sono marchi molto diffusi negli Stati Uniti, mentre i coreani sono grandi acquirenti di aerei, macchinari industriali e farmaceutica made in Usa. Il paese sud asiatico è anche il primo per investimenti e presenza militare da parte del Pentagono, con una forza di 30.000 marines, e si trova al centro di una scacchiera politica di massima importanza.

I CUGINI

Deve monitorare ed eventualmente rintuzzare la tentazione nucleare dei cugini a nord del 38mo parallelo, e per questo si avvale di difesa missilistica più evoluti, messi a disposizione dall'alleato americano. Allo stesso tempo Seul sta cercando di negoziare la riappacificazione e la riunificazione con la Corea del Nord per realizzare il progetto più ambizioso che gli Stati Uniti hanno per la regione. Quello di spostare la difesa militare a ridosso del confine con la Cina, e contenere le pretese espansioniste della seconda potenza mondiale ben lontano dal sud est asiatico, terreno di contesa delle nuova guerra fredda del ventunesimo secolo.

Flavio Pompetti

Gloria Satta

