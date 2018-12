CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTROLLIVENEZIA Le avevano prese di mira fin da subito, da quando venerdì mattina alle 11.30 all'imbarcadero degli Scalzi si muovevano circospette tra la folla in attesa del battello. E poi, una volta sparita la massa di veneziani e turisti, erano tornate sul piazzale della stazione. Dove avevano messo nel personalissimo mirino una donna asiatica sulla cinquantina che, ignara di essere stata scelta come agnello sacrificale, stava lasciando la ferrovia per raggiungere piazzale Roma attraverso il ponte di Calatrava. Lì le due donne hanno...