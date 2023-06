CONTROCORRENTE VENEZIA Non vuole lasciare Venezia, anzi, vuole espandersi in centro storico.

Tra le tante aziende veneziane che emigrano in terraferma per sfruttare la comodità logistica e i prezzi minori delle locazioni immobiliari, fa notizia il caso contrario, quella di una società che si è radicata a tal punto nel centro storico lagunare da cercare una sede più grande espressamente nella Venezia insulare, a maggior ragione ora che i suoi dipendenti stanno aumentando. Perchè quando fu fondata, nel 1998, la Sate di Attilio Brighenti, ferrarese di origine e ormai veneziano di adozione, aveva uno sparuto numero di lavoratori, con un andamento oscillante a seconda delle commesse ricevute. Dopo il Covid ha quasi triplicato il numero dei dipendenti.

Brighenti era partito con Tecnomare, società per lo sviluppo delle tecnologie marine, e nel 1991 aveva iniziato una attività di consulenza ingegneristica, specializzandosi nel campo dell'energia.

Nel 1998 fondò Sate, assecondando la domanda del mercato che chiedeva servizi di costruzione di software e simulazione, iniziando collaborazioni con il settore dell'automobile. Un ampliamento che man mano ha portato l'azienda a moltiplicare gli interessi, come quello della diagnostica, a partire dagli anni 2000, e del "data mining", una tecnica di analisi dei dati aziendali utili per migliorare alcune strategie.

Nel 2014 la società inizia un'avventura in campo spaziale, che la porta a collaborare anche con l'agenzia spaziale europea ed altre realtà Oltreoceano. E proprio un progetto per l'agenzia spaziale europea apre la possibilità di applicare le stesse tecnologie al settore marittimo e a quello della sanità.

In sostanza Sate applica soluzioni di "diagnostica predittiva" a costellazioni di satelliti tanto quanto a flotte di veicoli o a componenti di impianti di produzione di gas o di energia.

Ad esempio, a una recente Conferenza internazionale di Budapest sulle strumentazioni per le turbine di gas, sono stati presentati gli sviluppi delle nuove funzionalità di TGSim-Plus, un simulatore software in tempo reale della dinamica di turbine a gas per la generazione di potenza e sistemi ausiliari.

E poi da cosa nasce cosa. LA RICERCA Da un progetto di ricerca svolto nel 2018 per l'Agenzia spaziale europea ESA in collaborazione con Marin (Maritime research institute of the Netherlands), è nato un nuovo servizio per fornire strumenti alle autorità che devono gestire il traffico e la pianificazione delle rotte delle navi, così da suggerire delle rotte preferenziali che tengano conto delle condizioni meteomarine, le caratteristiche delle navi, le condizioni di traffico identificati attraverso dati di osservazione della terra acquisiti da satellite.

Le rotte preferenziali sono estratte sfruttando dati AIS di posizionamento delle navi, applicando metodi innovativi che sfruttano tecniche di Machine Learning.

«La nostra scelta è quella di mantenere l'attività che cresce saldamente legata alla nostra città - dicono Attilio Brighenti e la figlia Chiara, direttore tecnico dell'azienda - l'obiettivo è creare opportunità concrete per noi e per i giovani del futuro, così da lavorare nell'innovazione tecnologica in collaborazione con aziende e centri di ricerca di tutto il mondo. E vogliamo continuare a farlo dal centro storico della nostra città, attraendo visitatori e residenti non solo per la sua bellezza ma anche per la presenza di realtà come la nostra».

Insomma, un ingegnere spaziale veneziano non sarà più costretto ad emigrare per trovare lavoro, perchè il centro storico offre anche queste occasioni, a volte un po' nascoste. «I nostri clienti sono felici di venire a Venezia quando ci dobbiamo incontrare, anche se molti appuntamenti avvengono da remoto - conclude Attilio Brighenti - e Venezia, a livello di immagine, non è Mestre».

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA