Sono sei le aree di intervento nelle quali si sviluppa l'azione della banca inclusiva e sostenibile: 1) una maggiore coesione sociale per ridurre le disuguaglianze; 2) la finanza d'Impatto per favorire l'inclusione attraverso un accesso al credito degli esclusi; 3) l'economia circolare; 4) l'investimento sui giovani per promuovere l'occupazione; 5) l'arte e la cultura come eccellenze italiane da preservare e valorizzare; 6) l'innovazione come fattore di competitività del Paese. Ciascuno di questi sei capitoli di azione di Intesa ha un bilancio da fornire, un elenco di cose e di numeri.

DISUGUAGLIANZE. Il numero di famiglie che si trovano in condizioni di povertà assoluta negli ultimi anni è cresciuto in maniera significativa e oggi in Italia sono 1,8 milioni, per un totale complessivo di 5 milioni di individui, con un'incidenza pari al 7% del totale. La dimensione del fenomeno è alla base dell'impegno di Intesa Sanpaolo per promuovere maggiore coesione sociale e ridurre le disuguaglianze. I risultati economici della banca e la sua solidità rappresentano il presupposto di fondo per un programma strutturale di attività a favore di chi è in posizione di svantaggio e fatica a raggiungere quella soglia minima di benessere e dignità che dovrebbe spettare a tutti. Questa attenzione al tema si è trasformata in 8,7 milioni di pasti assicurati, 519 mila posti letto allestiti, 131 mila farmaci assicurati e 103 mila indumenti distribuiti tramite associazioni caritative nel periodo 2018-2019. E 25 mila donazioni sulla piattaforma For Funding per 170 progetti non profit, con 400 mila beneficiari del Fondo di beneficenza in capo a Intesa Sanpaolo.

IMPACT. Negli ultimi anni, l'espressione finanza d'impatto è diventata gradualmente più familiare. Per Intesa Sanpaolo essere una banca d'impatto significa fare investimenti non solo finanziariamente redditizi ma anche socialmente consapevoli, che abbiano una ricaduta positiva ed inclusiva sulla società nel suo complesso. Nel Piano d'Impresa 2018-2021, Intesa Sanpaolo si è posta tra gli obiettivi principali quello di diventare la prima Banca d'impatto al mondo, anche ampliando le categorie beneficiarie di credito in un'ottica di crescita futura. Ecco i numeri: 3.240 studenti universitari finanziati con il prestito per Merito' da fine febbraio 2019; 524 atenei e scuole di alta formazione interessati da Per Merito nel 2019, di cui 265 all'estero; 171 milioni di euro erogati dal gruppo a 15 mila studenti che hanno utilizzato prestiti per gli studi. Due nuove iniziative per l'accesso al credito sono state avviate, rivolte alle madri lavoratrici e alle persone che hanno difficoltà a raggiungere la pensione.

ECONOMIA CIRCOLARE. «L'economia circolare è un sistema economico pianicato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi», secondo la definizione della Fondazione Ellen Mac Arthur. La circular economy è un tema sempre più importante per garantire la sostenibilità del nostro Pianeta. Intesa Sanpaolo ha sostenuto 63 progetti trasformativi e innovativi per Pmi e grandi aziende, finanziati per circa 760 milioni di euro a valere sul plafond circular economy da 5 miliardi di euro. Due miliardi già erogati nella green economy; 75 progetti finanziati con green bond, 353 mila tonnellate di emissioni Co2 risparmiate (pari alle emissioni annuali di 66 mila abitanti).

GIOVANI E LAVORO. Nell'impegno di Intesa Sanpaolo c'è da sempre l'attenzione ai giovani, al diritto all'istruzione, alla formazione e all'accesso al mondo del lavoro. Il bilancio dell'anno indica 9.300 giovani (di età compresa tra 18-29 anni) candidati a partecipare al programma; 700 partecipanti diplomati; oltre 1.000 aziende coinvolte, con l 80% di assunzioni andate a buon fine.

ARTE E CULTURA. A Torino nel 2022 aprirà il quarto museo delle Gallerie d'Italia, dopo quelli di Milano, Napoli e Vicenza: Intesa Sanpaolo diventa il primo gruppo bancario al mondo ad avere quattro musei aperti al pubblico che espongono collezioni permanenti e che offrono una programmazione di mostre con propri progetti scientifici originali. Nel 2019, 18 mostre di realizzazione propria nelle tre sedi di Milano, Napoli, Vicenza con 500 mila visitatori.

INNOVAZIONE. Gli obiettivi di innovazione sono realizzati da Intesa Sanpaolo con una società dedicata - Intesa Sanpaolo Innovation Center - che si occupa di esplorare e apprendere nuovi modelli di business. Tra le attività compiute nel corso dell'anno ci sono 5 progetti conclusi in ambito Intelligenza artificiale (6 ancora in corso). Nell'area delle Neuroscienze 6 progetti conclusi nel 2019 (6 in corso). Sono state analizzate 1.300 startup, di cui 120 accelerate in 6 progetti e presentate a 850 investitori.

