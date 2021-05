Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTRO L'IMPERATORE«La repubblica di Venezia non è morta di morte naturale, è stata assassinata» afferma Marino Zorzi, patrizio di casa vecchia, fratello di Alvise, nonché per molti anni direttore della Biblioteca nazionale Marciana. L'assassino, ovviamente, era francese e vestiva la divisa da generale, agli ordini del Direttorio. Non c'è assoluzione, quindi, perché all'assassinio dello stato è seguito l'urbicidio: il saccheggio, il...