CONTRAFFAZIONE

VENEZIA Un sequestro di oltre 50mila articoli irregolari destinati ai negozi cinesi in città. L'anno dei carabinieri del nucleo natanti è iniziato con una lunga serie di controlli sul commercio. Le indagini erano partiti da alcuni accertamenti in vari negozi dell'area marciana: vedendo che diversi prodotti, infatti, non erano conformi alla normativa comunitaria, si è deciso di approfondire. Risalendo la filiera dei fornitori, quindi, i militari sono riusciti a trovare l'origine di quegli articoli in vendita: si tratta di un grande magazzino di Quarto D'Altino, gestito da cittadini cinesi, in cui sono stati individuati circa 50mila pezzi abusivi tra oggetti per la casa e materiali da lavoro. Oltre al sequestro è scattata anche la multa per il gestore.

A Natale, i militari del nucleo avevano messo nel mirino gli addobbi pirata. A Mestre era stato individuato il negozio cinese di riferimento: qui erano stati scoperti circa 20mila articoli, tra addobbi e decorazioni natalizie, che successivamente sono stati sequestrati. La merce, complessivamente, raggiungeva un valore di circa 100mila euro. Anche in quel caso il titolare del negozio ha dovuto pagare una multa di oltre mille euro.

I carabinieri del nucleo natanti, inoltre, nelle ultime due settimane hanno messo a segno anche diverse operazioni in materia di reati contro il patrimonio che hanno portato a diverse denunce. Tre, in particolare, due uomini e una donna, erano stati sorpresi a rubare in due supermercati e in bar. I militari erano riusciti a individuarli anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, che notando i movimenti sospetti del trio avevano immediatamente avvertito le forze dell'ordine. I tre personaggi, ora, dovranno rispondere a processo del reato di furto. Indagato invece un quarto uomo, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio alla Giudecca. L'uomo, completamente ubriaco, aveva iniziato a dare spettacolo dentro a un ostello. Il personale era stato costretto a chiamare le forze dell'ordine perché il giovane ospite stava infastidendo i dipendenti della strutture e i clienti. L'uomo, complice i fumi dell'alcol, ha reagito anche all'arrivo dei carabinieri, rendendo non semplice il suo allontanamento dall'albergo. Motivo per cui si è deciso di segnalarlo all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

