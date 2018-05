Conto alla rovescia per Cannes, ecco tutti i film in gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMATre registe, tanta Asia, un pizzico d'America, omosessualità, lotta sindacale e famiglia in tutte le salse. E due registi che daranno forfait per motivi politici: l'iraniano Jafar Panahi e il russo Kirill Serebrennikov. Questo il menù di minima della 71/ma edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio). Ecco in estrema sintesi i 19 film in concorso contro il duetto italiano composto da DOGMAN di Matteo Garrone e LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher.EVERYBODY KNOWS di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz. Laura viaggia...