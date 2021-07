Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Il Green pass? Spetta al legislatore definirne i criteri di adozione e l'ambito di applicazione. Una cosa, però, è certa: facendo il vaccino si può avere il documento. Motivo in più, allora, per vaccinarsi, così da poter usufruire di uno strumento che potrà essere importante anche per la circolazione non solo Italia, ma anche all'estero».Questo il commento del direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato a proposito del...