CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTAMINAZIONIGiovedì 30 lo Spazio Live in in villa Ca'Dura, a Villafranca Padovana, ospita Tu chiamale se vuoi contaminazioni. Con i distillati di Gianni Capovilla (nella foto) autentico fuoriclasse del genere e diverse tipologie di Sakè, la bevanda alcolica giapponese ottenuta dalla fermentazione di acqua e riso. Si parte con l'Aperitivo C-punch Capovilla, poi entrano in scena le ostriche di Paolo Grando: la Gold Beach della Bassa Normandia, la Belle du Nordet dell'Alta Normandia, la Roland Lambert, vaporizzate con distillati e...