Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTAGI IN OSPEDALESAN DONÀ DI PIAVE Vertice in ospedale per capire come affrontare la nuova situazione venuta a crearsi con i contagi. Nel tardo pomeriggio di ieri al nosocomio di San Donà c'è stato un incontro operativo: voluto e coordinato dal direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi, ha coinvolto i principali vertici dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale, a cominciare dalla direttrice sanitaria, Francesca Ciraolo, quindi Anna...