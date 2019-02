Consumo di suolo, il Comune incontra le categorie economiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTOGRUAROSi è parlato di consumo di suolo e di scelte strategiche di sviluppo urbanistico all'incontro tra il Comune e le categorie economiche. L'incontro è stato convocato in vista della modifica al Piano degli Interventi, necessaria dopo l'entrata in vigore della legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. La Regione ha infatti comunicato che, entro il 2050, solo 29 ettari di terreno potranno essere trasformati per la crescita del territorio. Il Comune di Portogruaro sta quindi ragionando su come impiegare questi 29 ettari....