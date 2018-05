CONSUMI VENEZIA La stima dei consumi del gas era un po' troppo generosa. Così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSUMIVENEZIA La stima dei consumi del gas era un po' troppo generosa. Così un pensionato 78enne residente a Murano, si è trovato a pagare bollette esorbitanti per consumi che di fatto non aveva mai fatto. Dal 2010, infatti, ha pagato 11.500 euro in più a Eni spa, dato che l'azienda, nel corso di questi anni, gli ha conteggiato un surplus di circa 7.500 metri cubi di consumi a causa di alcune anomalie nella stima effettuata. Ora, grazie all'intervento dell'ufficio legale dell'associazione di consumatori Adico, Eni lo scorso 22 maggio ha...