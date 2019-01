Consumi in calo, si corre ai ripari con tecnologie 3D e modelli auto-riscaldanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MERCATOI consumi di calze da donna, in particolare di collant, continuano a calare: tra il 2017 e il 2018, secondo i dati di Sita Ricerca, il numero di paia acquistate è diminuito del 4,6% e la spesa del 3,8%. Questo calo sta mettendo in crisi il distretto della calza da donna che si trova a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. «Parliamo di un'area che esporta collant e calze da donna a livello mondiale spiega Davide Bonassi, direttore del Centro Servizi Impresa - Il nostro distretto è leader nella produzione di calze e collant da...