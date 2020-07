CONSIGLIO COMUNALE

VENEZIA Solo due sedute di commissione e un paio d'ore di Consiglio per approvare una variante urbanistica che cambia il volto di una parte della città. Si tratta dell'area degli ex cantieri Actv di Sant'Elena, di proprietà demaniale sulla quale Invimit realizzerà un numero di appartamenti tale da portare tra le 900 e le mille persone in più a risiedere a Venezia. L'obiettivo del provvedimento, ideato ormai vent'anni fa dal compianto ex dirigente dell'Urbanistica Franco Bortoluzzi è infatti realizzare nuovi edifici ad uso abitativo e attrezzature pubbliche escludendo la possibilità di insediamento di qualsiasi attività di tipo ricettivo e turistico, anche complementare, o di locazione breve (meno di 12 mesi).

CONCORSO DI IDEE

Una novità, per una città dove non si costruisce da anni per mancanza di spazi di espansione, ma caratterizzata dalle proteste delle opposizioni e dalla volontà della giunta e della maggioranza di chiudere la partita a fine amministrazione. Alla fine la delibera è stata approvata con 22 voti a favore e 8 contrari con una sola, ma importante modifica: quella di invitare Invimit a esperire un concorso pubblico di idee per la progettazione successiva come avevano chiesto l'opposizione e anche il consigliere fucsia, Luca Battistella. Il progetto di massima è stato redatto dallo studio Mar sulla base di un affidamento diretto da parte di Invimit due anni fa.

La variante prevede nuovi edifici, per una superficie lorda massima ad uso residenziale e per funzioni complementari (commerciale, pubblici esercizi, artigianato) di 45mila 500 mq, nonché la realizzazione di spazi pubblici per 15mila metri quadri.

EMENDAMENTI

A causa della tempistica (era l'ultima seduta del Consiglio) la maggioranza ha imposto una marcia a tappe forzate per arrivare all'adozione della Variante. Quindi, poco spazio agli emendamenti anche a causa del poco tempo per poterli presentare. Solo sei, tra Pd, Lista Casson e Movimento 5 Stelle, bocciati o dichiarati inammissibili. Su quest'ultimo punto ci sono state scaramucce.

«Una volta i dirigenti - ha attaccato Davide Scano, M5S - chiamavano i consiglieri per proporre eventuali modifiche e rendere ammissibili gli emendamenti. Se dobbiamo fare noi i tecnici e la segreteria generale, loro che ci stanno a fare?».

Il paletto cui l'opposizione di centrosinistra e pentastellata tenevano di più era quello in cui si poneva l'accento sulla residenza e si cercasse di evitare che il nuovo insediamento diventi di seconde case. Il secondo era di prevedere in variante che una parte delle abitazioni sarebbe stata in edilizia convenzionata.

PROTESTE

«Non nascondiamoci dietro l'aspetto tecnico - ha detto Emanuele Rosteghin, Pd - chiediamo politicamente che il prossimo atto sia una convenzione che vada in Consiglio. Questa amministrazione ha scelto in modo differente».

«Dire che Invimit decide - ha attaccato Rocco Fiano, lista Casson - non è vero. La variante la decide il Comune e può incidere: se l'assessore dice case per i veneziani bisogna specificarlo».

«In questo momento - ha risposto per la maggioranza Battistella - va colta un'occasione fondamentale per la città. In questo momento gli elementi della variante sono penetrabilità e impianti sportivi. Poi un domani il nuovo consiglio comunale porrà i suoi argomenti su temi di dettaglio».

Al termine è stata anche approvata una mozione, proposta da Maurizio Crovato (Fucsia) in cui si impegna l'amministrazione a chiedere a Invimit e Cassa Depositi e prestiti di concedere finanziamenti a tassi agevolati per i veneziani che volessero acquistare.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

