Conosco Gianni Letta da 58 anni. Nella redazione del Tempo ero un ragazzo e lui un giovanotto in carriera. La sua intelligente e raffinata arte diplomatica si manifestò subito in campi diversi. Rinascessero, i cardinali Richelieu e Mazzarino (marsicano come lui) gli chiederebbero un corso d'aggiornamento. Sono perciò l'ultimo a meravigliarsi del suo capolavoro dell'altro ieri: aver convinto Berlusconi a votare con la maggioranza tirandosi dietro l'intero centrodestra. Otto miliardi all'elettorato di riferimento dell'opposizione (piccole imprese e professionisti) sono una bella somma e speriamo che vengano distribuiti con buonsenso. Ma questo è solo l'inizio di un percorso intrigante e insidioso. La storia e la visione politica di Letta sono agli antipodi di Salvini e Meloni. Per lui Forza Italia è la Dc moderata del terzo millennio. Piuttosto che farsi inglobare dalla Lega farebbe harakiri. Ma sa al tempo stesso che Forza Italia ha senso se sta nel centrodestra. Come stampella della maggioranza entrerebbe in rianimazione con prognosi infausta. A meno che la stampella non diventi la gamba di un governo di unità nazionale se lo richiedesse la crisi economica e soprattutto sociale all'inizio dell'anno prossimo. In questa fase occorre cautela.

Berlusconi (e Letta con lui) sa che Salvini e Meloni con sono puledri da sella e da briglie. Per tenerli al passo il Cavaliere non deve cambiare marca alla biada della coalizione, ma arricchirla di integratori alimentari non troppo indigesti. C'è piuttosto da chiedersi che cosa si aspetti la maggioranza da lui. Berlusconi può salvare una situazione, non restituire spirito propulsivo a una coalizione di governo che l'ha perso. Giuseppe Conte è abilissimo nell'approfittare della debolezza dei dei suoi azionisti di riferimento - esausti e paralizzati dai veti incrociati - per esercitare il proprio potere per esempio nella proroga del capo dei servizi di sicurezza. Ma il Paese ha bisogno d'altro. L'Europa guarda preoccupata ai nostri ritardi. L'Italia li guarda sgomenta. E li nemmeno un uomo abile e avveduto come il dottor Letta può portare la benzina che manca...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA