«Conoscere il male per evitarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAVENEZIA Commozione e applausi. Così ieri mattina il Teatro Goldoni, stracolmo, ha reso omaggio alla cerimonia cittadina del Giorno della Memoria 2019. In sala il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati. Fra il pubblico, poi, autorità civili e militari, come la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, il prefetto Vittorio Zappalorto, e personalità illustri come l'attrice Katherine Spaak e l'astrofisico veneziano Fabrizio Tamburini, che ha abbandonato...