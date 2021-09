Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAVENEZIA Murano è scelta da MPI Italia, la più importante associazione che raggruppa i professionisti del comparto meeting ed eventi a livello internazionale, per l'organizzazione, ieri sera, di The Movie Charity Auction al NH Collection Murano Villa. L'iniziativa, ideata da Mauro Bernardini di All Star Agency, in collaborazione con MPI Italia e con il patrocinio di Enit, si è svolta in concomitanza della Mostra del Cinema e...