LA STORIA

Se volete sapere tutto sulla giustizia al tempo della repubblica di Venezia, oggi è il giorno giusto. È in edicola da oggi il primo dei volumi della collana I segreti degli Archivi della Serenissima, al prezzo di 7,90 euro, oltre al costo del quotidiano. Il libro di cui è autore Marco Zanetto, studioso che ha già scritto altri lavori sulla storia veneziana, si intitola Congiure, crimini e misteri. I casi giudiziari più enigmatici degli Archivi della Serenissima, ed è pubblicato da Biblioteca dei Leoni. L'interessante volume si apre con una spiegazione su come funzionasse la legislazione veneziana, miglior esempio possibile, spiega Zanetto, del diritto quale elemento fondante delle peculiarità della società lagunare. Un diritto proprio che non attinge né alla tradizione latina, né al diritto feudale tracciato nell'877 dal capitolare di Quierzy. La fonte del diritto veneziano sono semmai la legislazione bizantina in generale e quella giustinianea in particolare. Un'ulteriore particolarità veneziana è l'identificazione dello stato non con una persona da cui il celebre «lo stato sono io» ma con una classe di governo, formata dai patrizi, ovvero da chi aveva, dal 1287 per nascita, il diritto di sedere nel Maggior consiglio. I patrizi, depositari del diritto-dovere di legiferare e amministrare la repubblica, divengono anche i magistrati dello stato. Anche questo è un fattore da tenere ben presente: non esiste divisione dei poteri negli stati di antico regime, chi fa le leggi le applica e amministra la giustizia nel proprio campo di competenza. Questo significa, per esempio, che i reati di natura sanitaria vengono giudicati dai provveditori alla Sanità.

LO STATO ORGANIZZATO

E qualche magistratura disponeva addirittura di proprie carceri, tipo i Camerlenghi, nell'omonimo palazzo ai piedi del ponte di Rialto. Tutto questo, è facile capirlo, fa sì che la giustizia sia una questione politica: giudicare era un modo per creare consenso attorno allo stato. Uno dei principali compiti dei rettori da tera e da mar era quello di amministrare la giustizia di secondo grado, in modo che i cittadini sudditi potessero sempre essere tutelati dai veneziani nei confronti dei nobili locali, che giudicavano in prima istanza. Altro esempio: nella prima domenica di Quaresima, invariabilmente, ogni anno, veniva letto in Maggior consiglio, il nome dei patrizi che si erano macchiati di crimini di varia natura. Un modo per dimostrare che anche i patrizi erano sottomessi allo stato. Un discreto numero di pagine è dedicato ai rapporti tra la repubblica di Venezia e la massoneria. Illustri veneziani aderiscono ad essa: Giacomo Casanova assurge al gradi di maestro venerabile. Carlo Goldoni aveva numerosi conoscenti tra i patrizi della loggia di Rio Marin, scoperta e sciolta nel 1785. Nel 1753 esce la commedia Le donne curiose dove Goldoni racconta particolari espliciti riguardo alla massoneria: le mogli vedono i mariti allontanarsi misteriosamente, li seguono, e ne scoprono i segretissimi rituali. Il libro illustra anche altri passaggi fondamentali della storia di Venezia, come per esempio gli avvenimenti attorno alla caduta della repubblica, il 12 maggio 1797

Alessandro Marzo Magno

