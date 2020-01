CONFRATERNITA

Il 17 gennaio è la festa di Sant'Antonio Abate, patrono dei norcini e protettore dei macellai, molto venerato nelle zone rurali italiane. E non a caso, esattamente due anni fa, in questa data, è nata a Riese Pio X, nel Trevigiano, presso l'azienda vinicola La Caneva dei Biasio, l'Ingorda Confraternita del Museto, finalizzata a tutelare storia e tradizione dell'insaccato fatto col muso di maiale. La Confraternita organizza eventi, incontri e rassegne enogastronomiche, come il recente festival Porcomondo che ha riportato all'attenzione anche la Martondea, con il suo rito dimenticato e i suoi gusti antichi. Adesso, però, è tempo di pensare al maiale e i norcini di mezzo veneto stanno preparando i loro museti migliori. In questi giorni stanno arrivando decine di candidature per iscriversi al concorso della Confraternita, il Museto d'oro è un riconoscimento davvero autorevole per le piccole produzioni locali. Dopo il successo dell'edizione del 2019 con un lungo elenco di partecipanti, compresi Luciano Ceccato da Riese Pio X (vincitore della prima edizione nel 2018), e da Montebelluna - i The Kings of the Macha (che poi avrebbero vinto il premio). Adesso è l'ora di decretare il miglior Musetto del 2020. Per iscriversi inviare richiesta a confraternitamusetto@gmail.com oppure chiamare il 346/3090181. La festa del museto inizia alle ore 19.30 alla Caneva dei Biasio (via Cendrole 7, Riese Pio X, Treviso) e prevede una cena di museto, pasta e fagioli e vino (25 euro su prenotazione 0423483153).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

