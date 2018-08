CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Confesso di non capire la diatriba sui vaccini. Indubbiamente esistono e sono attivi medici e osservatori che li ritengono indispensabili: per i diretti interessati e per coloro che entrano a contatto con i vaccinati. Ma esistono e sono attivi anche medici e osservatori che dubitano della loro efficacia. Io stesso ho parlato con medici dubbiosi e perfino con altri che ritengono i vaccini addirittura dannosi. È qui che non capisco. La polemica ha investito il governo e, come accade in casi del genere, si sono fatte strada tre ipotesi diverse:...