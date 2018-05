CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Confesso di essere alquanto sorpreso per non dire sbalordito nell'osservare il modo come viene costituito il governo. Ero abituato, come tutti, credo, alle procedure di sempre con il Capo dello Stato che incaricava un leader politico, scegliendolo tra quelli che, secondo lui, avevano maggiori probabilità di superare lo scoglio della fiducia e con lo stesso incaricato che apriva un nuovo interminabile ciclo di consultazioni prima di tornare al Quirinale con la lista dei ministri. Successivamente, altre trattative prima del discorso alle Camere...