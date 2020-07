IL CASO

«Sulla Conferenza dei sindaci posizioni polemiche e faziose che non fanno il bene del territorio». Con una lettera aperta al governatore Luca Zaia, il sindaco del Comune di Teglio Veneto, Oscar Cicuto, ha criticato le recenti affermazioni del consigliere regionale Francesco Calzavara sul regolamento della Conferenza dei sindaci del Veneto orientale, che attribuisce al voto dei Comuni lo stesso valore, indipendentemente dal numero dei loro abitanti. Con la «certezza di avere l'appoggio di molti altri sindaci del Veneto Orientale» che gli hanno già verbalmente dimostrato solidarietà, il sindaco di Teglio ha parlato di dichiarazioni che dimostrano «contrarietà al termine democrazia».

LA POLEMICA

«Calzavara - scrive Cicuto ha creato di fatto una divisione tra cittadini che, oltre ad essere incostituzionale, è fortemente lesiva non solo nei confronti di quanti hanno la sfortuna di risiedere in Comuni medi e piccoli ma anche di chi è chiamato a rappresentarli. Per noi sindaci di territori di confine con il Friuli Venezia Giulia la sua affermazione ha una valenza negativa, caratterizzata da una miopia politica ancor maggiore se si considera il ruolo e l'importanza che gli amministratori di quella Regione attribuiscono proprio ai Comuni più piccoli, per nulla discriminati nei confronti di quelli più grandi. Desidererei conoscere aggiunge - su che basi si fondano le affermazioni del consigliere Calzavara. Sarei curioso di sapere quali grandi opere sono state bloccate in Regione dai rappresentanti dei piccoli Comuni come Teglio, a scapito di quelli più grandi come San Donà o, immagino per i trascorsi politici del consigliere Calzavara, Jesolo. Il fatto, poi, che si dica che nel Veneto orientale si discute senza arrivare mai a condividere realmente un progetto è un'affermazione offensiva e spero rispecchi le opinioni personali di chi l'ha detta e non quelle di chi governa la Regione. Ritengo che la discussione sia uno dei fondamenti della democrazia, concetto questo che, per una volta ancora, il consigliere Calzavara dimostra di non avere compreso».

GRUARO E PORTOGRUARO

A parlare di scivolone è invece il sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto: «Sono rimasto amaramente sorpreso dalle dichiarazioni di Calzavara, che mi auguro siano etichettabili come una boutade estiva. La Conferenza dei sindaci, che ha sempre lavorato in uno spirito di collaborazione e condivisione dei progetti, non è una partecipata e ha il compito di dare al territorio degli indirizzi politici. Non può valere la legge del più forte». «Questo commenta il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore - è argomento che da molti anni si tratta e che sarà opportuno affrontare attentamente con gli altri sindaci, nell'ottica di continuare la fattiva collaborazione che si è instaurata in questi anni».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

