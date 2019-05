CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Conclusa la campagna elettorale, aperte le urne, contati i consensi ai diversi partiti scopriremo che anche questa volta abbiamo votato per l'Europa senza discutere di Europa. Ci è stato spiegato che domani in realtà ci sarà da fare, non solo in Italia, una scelta drammaticamente dirimente tra europeisti e populisti: democratici specchiati i primi, pericolosi avventurieri i secondi. Ma questa impostazione pone un problema. Aver impostato l'intera discussione su questo manicheismo ideologico è esattamente ciò che ha impedito di mettere a...