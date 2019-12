CONCERTO

Un grande spettacolo gratuito con un ospite di eccezione, Fabri Fibra, per una performance live e dj set aperta a tutta la cittadinanza e alle migliaia di turisti e visitatori che accorreranno per partecipare a questa attesa festa di capodanno. L'appuntamento è per il 31 dicembre in Prato della Valle a Padova dove la musica segnerà il passaggio al nuovo anno. Un evento che sta facendo registrare il sold out alla città, sono infatti attese oltre cinquantamila persone da ogni angolo d'Italia, ma anche dall'estero, con hotel e ristoranti che già sfiorano il tutto esaurito e un super piano di sicurezza.

In occasione del concerto di San Silvestro di Fabri Fibra, il Comune metterà a disposizione delle decine di migliaia di persone che hanno deciso di salutare il 2019 sulle note del rapper di Senigallia, quattro bus navetta. L'evento del Comune è organizzato da Radio Company in collaborazione con Future Vintage Festival. La grande festa durerà dalle 21 alle 2.

Fabri Fabra, ricordiamo, ha portato il rap e l'hip hop al grande pubblico, riscuotendo un successo senza precedenti nei suoi oltre vent'anni di carriera, sempre in cima a tutte le classifiche, a fianco degli artisti più rappresentativi di ogni generazione. Una carriera ricca di successi e riconoscimenti nazionali e internazionali - tra i quali l'Mtv Europe Music Awards, Mtv Video Awards, Tim Mtv Awards e molti altri - che l'hanno fatto emergere al di sopra del panorama hip hop.

