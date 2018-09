CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONCERTOIl tema della Biennale musica dedicata all'incontro tra le culture d'Europa e delle Americhe è interessante. Quasi tutti gli autori sono invitati per la prima volta. Non molto estesa invece è la presenza dell'avanguardia del Novecento. Vi sono però i ritratti di Zappa e Carter. Si discute sull'assegnazione del Leone d'oro alla carriera a Keith Jarrett. Anche se non è in senso accademico un compositore, credo sia una figura degna di questo riconoscimento.LA STRANEZZAÈ strano che una personalità del rilevo di Frank Zappa giunga...