Concerto dedicato agli esuli istriani

AQUILEIA Sarà la prima esecuzione assoluta di Lacrime per Vergarolla ad aprire oggi alle 20.45, l'edizione 2018 dei Concerti in Basilica ad Aquileia. L'opera, scritta dal maestro Sergio Balestracci per ricordare la strage che, sulla spiaggia di Pola, il 18 agosto 1946, causò 65 morti accertati e che diede avvio all'esodo degli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia, sarà eseguita dalla Stagione armonica di Padova, uno dei complessi corali professionistici più accreditati a livello internazionale.Questo breve corale è dedicato non solo alle...