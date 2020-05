L'EVENTO

Sarà la musica di grandi artisti internazionali a rilanciare Venezia e il nostro Paese nel mondo. Il sindaco Luigi Brugnaro e Zucchero Sugar Fornaciari da Piazza San Marco, lanciano un appello ai cantanti internazionali perché da Venezia si possa ripartire a cantare, a sognare e a sorridere. L'appello ha per sottofondo il video registrato dal cantautore emiliano in una suggestiva Piazza deserta, dove per la prima volta in assoluto ha eseguito l'inedito Amore adesso, adattamento del brano No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner, con il testo in italiano a firma dello stesso Zucchero.

SCENARIO FANTASTICO

Immagini della piazza e di una Venezia vista da un drone, con la luce rosea del tramonto. La rinascita di Venezia parte da questo messaggio d'amore, un invito a una ripartenza cosciente, un primo grande messaggio di speranza e positività, cui seguiranno a breve altri. Zucchero è rimasto a registrare in piazza San Marco per più di due ore e nell'aria si sono sentiti riecchegguare le note del Miserere. «Abbiamo bisogno che in questa città si riparta dagli spettacoli, dagli eventi, da un grande messaggio globale di fiducia rispetto al mondo spiega Brugnaro -. E chi meglio dei cantanti, delle canzoni può farlo? Io penso che, sempre con le norme che il governo e le unità sanitarie diranno, dobbiamo avere il coraggio di ripartire. Ho pensato di lanciare a Venezia un grande ciclo di concerti, cominceremo appena si potrà, il prima possibile. Ho chiesto a Zucchero il suo aiuto per vedere se anche con il suo contributo e i suoi amici riusciremo a rilanciare Venezia come grande città, come luogo che lui ama, vive e conosce, insieme a tanti cantanti di tutto il mondo».

L'IDEA

Il primo concerto sarà dello stesso Zucchero nel Bacino di San Marco su una grande chiatta, e gli spettatori in tutti in barca. Una riedizione soft del mitico concerto dei Pink Floyd del 1989 con poche persone sulle rive, tutte con mascherina e distanziate di un metro. «Sono molto legato a Venezia afferma Zucchero -, è un museo a cielo aperto che va tutelato e valorizzato. Tutti gli artisti, almeno quelli che conoscono io, amano Venezia. Il mio vuole essere anche un messaggio per i dimenticati, i 60mila lavoratori che operano intorno allo spettacolo, che hanno famiglie e devono vivere».

L'APPELLO

L'appello sta già raccogliendo adesioni tra gli amici di Zucchero, come ad esempio Michael Stipe del gruppo Rem che sul profilo Instagram scrive: «L'Italia è uno dei luoghi più colpiti da covid19. Il cantante italiano @zuccherosugar ha cantato questa versione straziante di No Time For Love Like Now a Venezia. Non potrei essere più orgoglioso grazie Zucchero !!!, il mio cuore è aperto in Italia con Amore!». E potrebbe essere raccolto anche da artisti come Bono, Sting, Eric Clapton, Roger Taylor, con cui il cantautore italiano collabora spesso.

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

