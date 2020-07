«Il complimento più bello? Le congratulazioni del pubblico e soprattutto di due turiste svizzere, non solo per lo spettacolo, ma per l'organizzazione sul piano sanitario». Un punto d'orgoglio per il sovrintendente del Teatro La Fenice Fortunato Ortombina che è riuscito a proporre musica rispettando le norme anti-Covid e rendendo possibile quello che sulla carta sembrava impossibile. Certo gli eventi sono preceduti da un complesso piano ingegneristico di misurazioni per mantenere le distanze tra musicisti e coristi, tra artisti e pubblico. Ogni spettacolo ha una costruzione a sè, un lungo lavoro senza intaccare l'acustica. È sufficiente ascoltare i suoi racconti per capire quanto tutto questo sia complesso, ma ora il modello sperimentato alla Fenice viene esportato anche nel rinnovato teatro Malibran.

È soddisfatto dopo l'esperienza di giugno e luglio?

«Le prime settimane di apertura ci hanno dato molte soddisfazioni. Per lo spettatore arrivare a teatro, essere accompagnato al proprio posto, avere a disposizione così tanto spazio è un'esperienza davvero unica. C'è paura, ma anche voglia di tornare a fruire di cultura e si è compreso che alla Fenice si può venire in sicurezza. I posti a disposizione con la nuova organizzazione sono stati sempre al completo con pubblico equamente diviso tra italiani e stranieri».

Una ripartenza graduale che ora prosegue fino a ottobre?

«Responsabilità e fiducia: bisogna procedere su questi due fronti senza venir meno alle regole. Quindi sarà un graduale ritorno alla normalità. Finora abbiamo lavorato con organici ridotti, introducendo nella platea della Fenice una chiglia di nave che ha anche il valore simbolico di traghettarci in un mondo nuovo. Abbiamo proposto il Barocco, che è molto seducente con questi spazi, ma ora bisogna arrivare al melodramma, al Novecento e alla musica sinfonica».

Quali scelte avete fatto

«Ripartiamo con Mozart e il Pulcinella di Stravinskij. Non poteva poi mancare un concerto sinfonico dedicato a Beethoven nel suo anniversario, seguono opere interessanti come quella di Henry Purcell, ci saranno il coro e i danzatori con il coreografo Giovanni Di Ciccio. Abbiamo poi recuperato gli spettacoli che sono saltati durante la chiusura, quindi Roberto Devereux di Donizetti in forma semiscenica per evitare di avere un centinaio di persone che lavorano dietro al palco. Quindi i musicisti torneranno nella fossa e la chiglia verrà usata per la scena».

Coro e orchestra tenendo i distanziamenti?

«Certo riusciamo a far stare sessanta musicisti dell'orchestra e cinquanta coristi distanziati nel rispetto delle norme. Alla fine si vedrà qualcosa di nuovo fino ad arrivare, tra settembre e ottobre, a Il Trovatore, La Traviata, per proseguire con il dittico settecentesco di Mozart e il Barbiere di Siviglia».

Novità anche al Malibran?

«Per molti veneziani è la sorella minore della Fenice, ma per noi è un teatro importante e meritava un investimento. Abbiamo quindi dotato la fossa dell'orchestra di una piattaforma che può essere alzata fino al pubblico e se necessario su quattro differenti livelli. Evitiamo così il buco tra spettatori e musicisti».

Ci sarà un omaggio a Peggy Guggenheim?

«Il Malibran rinnovato il 26 agosto ospiterà un nuovo allestimento della Storia del soldato di Stravinskij, con sette musicisti, un direttore Alessandro Cappelletto, un attore Francesco Bortolozzo e una ballerina Emanuela Bonora. Uno spettacolo dal valore simbolico che verrà proposto nel giorno del compleanno di Peggy, grande amica di Stravinskij».

Un lungo viaggio verso la normalità?

«L'auspicio è che si possa tornare a regie e allestimenti in regime di completa normalità. Anche se vale la pena assistere a spettacoli con questi spazi. La stessa Venezia merita di essere vista in questo periodo. Il motto potrebbe essere venite ora per cogliere questo momento unico per la città».

Raffaella Ianuale

