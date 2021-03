Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICASe musei, sale concerto, teatri rimangono chiusi, sono le abitazioni a espandersi trasformandosi al tempo stesso in palcoscenico e in soggetto d'arte. La provocazione arriva da Nico Vascellari, artista, performer e musicista di Vittorio Veneto, che con la sua band Ninos Du Brasil (lo stesso Vascellari e il friulano Nicolò Fortuni) darà vita al nuovo progetto Ionoi. Ovvero un tour di 20 concerti realizzati in altrettante abitazioni...