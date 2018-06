Con un vestito di plastica salverò il mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOMagliette, abiti da giorno e da gran sera, costumi da bagno, scarpe: si combatte anche dalle passerelle la lotta contro le plastiche negli oceani. Sono sempre di più le griffe che portano sotto i riflettori abiti e accessori realizzati in tessuti eco che riciclano le plastiche abbandonate in mare e, in occasione della Giornata mondiale degli oceani che si celebra oggi, lanciano o rilanciano campagne di sensibilizzazione. I numeri sono chiari. La produzione mondiale di plastica, come registra la Commissione europea, è aumentata di...